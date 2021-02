Tomasz Kireńczuk prossimo direttore artistico per Santarcangelo Festival

Curatore, attivista, drammaturgo e critico teatrale, sarà il 37enne polacco Tomasz Kireńczuk il nuovo direttore artistico per Santarcangelo Festival nel triennio 2022-2024, nominato dal Consiglio di Amministrazione di Santarcangelo dei Teatri presieduto da Giovanni Boccia Artieri e composto da Ludovica Parmeggiani e Natalino Cappelli. Nel processo di selezione il CdA è stato affiancato dalla preziosa consulenza di Roberto Naccari – direttore generale di Santarcangelo dei Teatri, e dallo sguardo esterno di Francesca Corona – consulente artistica per il Teatro India / Teatro di Roma e Matthieu Goeury – coordinatore artistico per Kunstencentrum Vooruit a Ghent in Belgio. L’incarico sarà effettivo da agosto 2021, a seguire i due anni di direzione artistica di Daniela Nicolò e Enrico Casagrande / Motus, che hanno guidato il Festival lungo le sue celebrazioni per il 50esimo anniversario fino alla prossima edizione dall’8 al 18 luglio 2021 e che si complimentano per questa nomina a un curatore sensibile e attento all’indipendenza in un Paese denso di contraddizioni e lotte quale la Polonia: “Che le trasformazioni di questo Festival possano continuare ad aprire dialoghi sempre nuovi con la cittadinanza e la comunità artistica.” Fondatore di Teatr Nowy a Cracovia nel 2008, divenuto in poco tempo uno tra i principali centri di produzione teatrale indipendente in Polonia, collaboratore, programmatore e curatore dal 2011 al 2019 per Dialog - Wrocław International Theatre Festival, uno dei più significativi appuntamenti del panorama europeo, Tomasz ha studiato e vissuto a Roma. Si concentra negli anni sul lavoro con giovani artiste, artisti e compagnie, inaugurando nel 2018 il Laboratorio del Nuovo Teatro, un programma dedicato alla formazione che si impegna a fornire mezzi di produzione e totale liberta di creazione a gruppi emergenti.