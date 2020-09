Top Adventure Park: il San Marino Adventures non è coinvolto nell’incidente

In merito all’incidente occorso martedì pomeriggio all’interno del parco di Montecerreto, che ha visto coinvolto un minore per il quale è stato necessario il trasporto all’ospedale “Bufalini” di Cesena, Alfredo Manzaroli, presidente della Top Adventure Park, società che gestisce il “San Marino Adventures” precisa quanto segue. “Il ragazzino è uno dei nostri clienti più affezionati. Con la sorellina è abbonato da anni alla struttura. Martedì era al parco insieme al cuginetto e al momento dell’incidente non si trovava sui percorsi in quota, anche perché con i sistemi di sicurezza intelligenti di cui i nostri parchi sono dotati sarebbe impossibile farsi male seriamente, ma stava giocando a pallone nei pressi del Jump Tree. Mentre inseguiva la palla, scalzo, è scivolato sbattendo il viso su un sasso. Appena ho sentito le urla del padre mi sono precipitato sul luogo e ho prestato le prime cure al ragazzino, come da protocollo. Tengo a precisare che il parco è pubblico e quindi non è sotto la nostra custodia. Questo per evitare spiacevoli fraintendimenti. In questo momento siamo vicini alla sua famiglia e non vediamo l’ora di rivederli al San Marino Adventures.

Comunicato stampa

