Torna a San Marino il Tour Music Fest.

Presentato oggi alla stampa il Tour Music Fest, il più grande contest europeo della musica emergente che si svolgerà a San Marino dal 24 novembre al 1° dicembre. Dopo il successo delle ultime edizioni, il Tour Music Fest torna in Repubblica che riveste una duplice veste di location dell’evento e di località da visitare e scoprire, unendo così l’esperienza musicale a quella turistica in un periodo molto suggestivo come quello pre-natalizio. Federico Pedini Amati - Segretario di Stato per il Turismo: “Il Tour Music Fest si rivela essere sempre un evento di alto livello per gli artisti che coinvolge e per il numero di ragazzi che è in grado di richiamare. In questi anni abbiamo visto chiaramente che gli eventi musicali hanno una forte attrattiva anche nel nostro Paese, riempiono le stanze di hotel e ci garantiscono una visibilità positiva in momenti dell’anno meno attrattivi turisticamente. Ringrazio di cuore gli organizzatori e rivolgo il mio più sentito in bocca al lupo ai partecipanti all’evento”. Annachiara Sica – Direttore Ufficio del Turismo: “Il più grande Contest Musicale Europeo torna per la terza volta a San Marino nella sua 16° edizione aumentando il numero di giornate rispetto all’edizione precedente, generando quindi più pernottamenti e più presenze in un momento generalmente di bassa stagione. Accogliamo il festival con grande entusiasmo poiché numerosissimi saranno gli appuntamenti tra masterclass, workshop, laboratori e tanto altro che coinvolgeranno i partecipanti ma anche gli stessi sammarinesi”. Gianluca Musso - Direttore del Tour Music Fest: "Gli artisti emergenti sono il futuro della musica e San Marino in quei giorni sarà la capitale europea della musica emergente".

Il Tour Music Fest, giunto alla sua 16° edizione, è il più grande Music Contest Europeo dedicato alla musica emergente che ha come obiettivo quello di promuovere una concezione dell’arte e della crescita artistica fondata sulla condivisione e sull'incontro, piuttosto che sulla pura competizione e sull’apparenza, supportando e valorizzando i giovani talenti mettendo loro a disposizione importanti opportunità di confronto. Dopo un tour europeo di oltre 3 mesi di casting e selezioni che ha toccato 12 Nazioni Europee - Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia (in 23 città), Malta, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, San Marino, Slovenia e Spagna - con oltre 20.000 artisti coinvolti, la commissione artistica ha selezionato i migliori artisti che, divisi nelle varie categorie, approdano alle fasi finali della manifestazione. Un vero e proprio festival di 8 giorni sviluppato in più location in contemporanea in cui si alternano le performance degli artisti TMF, un ricchissimo programma di Masterclass formative con personaggi di spicco, di workshop e laboratori, di eventi live e spettacoli di punta con grandi artisti. Si attendono quindi in Repubblica oltre 650 persone tra artisti e band per prendere parte agli oltre 50 eventi gratuiti e cogliere l’opportunità di scoprire il territorio sammarinese.

La Finalissima Europea è prevista il 1° dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Little Tony, con una giuria d’eccezione; il presidente di giuria già dallo scorso anno è il M° Beppe Vessicchio affiancato all’interno della commissione artistica da personaggi e artisti di spessore nazionale e internazionale, quali Kara DioGuardi, autrice e produttrice di artisti come Pink, Eminem, Laura Pausini, Ricky Martin, nonché giudice per due edizioni di American Idol, il più famoso talent musicale al mondo, Ensi, tra i migliori rapper italiani, Paola Folli, cantante e formatrice che ha collaborato con artisti del calibro di Elio, J-Ax, Pausini, Celentano, Antonacci, i coach di Berklee College of Music, la più famosa università di musica al mondo. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, ed è organizzato TMF Hub srl con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo. Official Partners: Riunite, Berklee College of Music, Today, Briidge App, Inspired Nation. I biglietti per la Finalissima sono acquistabili sul sito: https://festival.tourmusicfest.it/ al prezzo di € 15,00

