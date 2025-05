Torna con la terza stagione “Scatenate - Libere dalle Catene” : una serie di podcast prodotta da Marlù e Storielibere.fm

Marlù , marchio nato dalla creatività e dallo spirito anticonformista delle tre sorelle Fabbri, ha al suo attivo numerosi progetti di sostenibilità e impegno sociale. Tra quelli che stanno più a cuore alle tre fondatrici c'è sicuramente il podcast Scatenate – Libere dalle catene , che torna con la sua terza stagione grazie alla collaborazione con Storielibere.fm. Il podcast, curato e condotto da Mapi Danna – scrittrice ed esperta di governance delle relazioni – continua a dare voce a storie di emancipazione, forza e cambiamento. In occasione del lancio della nuova edizione , viene rilasciato uno speciale doppio episodio: Mitica Me, Mitiche loro disponibili da oggi, 29 maggio, su tutte le principali piattaforme di ascolto. I successivi episodi usciranno ogni due settimane. Esiste un gran numero di schiavitù, incatenanti, abrasive e dolorose che non permettono alle donne di vivere in piena libertà il proprio corpo, i propri sogni, i propri talenti, il proprio futuro. Ma esistono anche donne, non eroiche, non perfette e non irraggiungibili, donne come tutte noi, che sono state capaci di trasformare le proprie ferite da muri in orizzonti, in nuovi mondi possibili. Attraverso nove episodi di circa 50 minuti, e con la partecipazione di ospiti come Cristina Dell'Acqua, Rosy Russo, Andrea Pezzi, Maria Rita Parsi e molte altre voci autorevoli, Scatenate – Libere dalle catene, racconta le storie di donne e uomini che si sono liberate e liberati dalle loro catene. Abbiamo incontrato e parlato con tutti e tutti loro e loro ci hanno raccontato come spezzato hanno to le catene del pregiudizio, del potere, dell'impossibilità di agire. Queste storie sono tutte collegate: la catena delle storie è l'unica di cui non dobbiamo liberarci perché ci unisce le una alle altre. Ci fa sentire sorelle. Non ci fa sentire sole. Protagonista dei primi due appuntamenti, dai titoli Mitica me e Mitiche loro , è Cristina Dell'Acqua , professoressa ed esperta di mitologia greca. In queste due puntate ci guida in un viaggio attraverso la sua vita, il suo percorso professionale e la sua passione per il mondo antico. In particolare, nel secondo episodio, il focus sarà sulle figure femminili nella mitologia greca e nell'Odissea, esplorandone le caratteristiche ei sorprendenti legami con la contemporaneità. Scatenate – Libere dalle catene è più di un podcast: è un invito a riconoscere la forza delle storie condivise, a ritrovare sé stessi attraverso la voce dell'altra. Ogni episodio è un'occasione per ascoltare, riflettere, lasciarsi ispirare. Perché rompere le catene è possibile, ma farlo insieme è rivoluzionario. «Con Scatenate abbiamo voluto dare voce a persone che non si sono arrese, che hanno trasformato il dolore in forza e la solitudine in alleanza.» dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Direttore Marketing&Comunicazione . «Ogni storia è un atto di coraggio che rompe una catena, e insieme, episodio dopo episodio, costruiamo un legame fatto di inclusione e speranza. La collaborazione con StorieLibere.fm e Mapi Danna è diventata parte integrante e fondamentale del nostro impegno nel promuovere una comunicazione autentica e valoriale, capace di generare consapevolezza e ispirare cambiamento.»

C.s. Marlù