Torna dal 31 agosto al 3 settembre "Tuttavia...che Spettacolo!: un'edizione all'insegna della libertà.

Tuttavia che Spettacolo! - Feel the Freedom - è alla sua terza edizione, ha permesso e ci permette anche quest’anno di portare la mototerapia a San Marino, pratica già presente e utilizzata in tante realtà sanitarie e socio-sanitarie a livello italiano. Sentire la libertà è un'esperienza che trasforma la vita. Il concetto di libertà risuona profondamente in ognuno di noi. Si tratta di un desiderio innato dell'anima umana, un'aspirazione a vivere senza limitazioni o costrizioni. Ma cosa significa davvero "sentire la libertà"?. Non riguarda solo le circostanze esterne, ma è soprattutto uno stato d'animo interiore. È la consapevolezza di essere i creatori della nostra realtà, di avere il potere di prendere decisioni autentiche e di perseguire i nostri obiettivi senza paura o limitazioni. La libertà interiore si basa sulla fiducia in sé stessi e sulla capacità di abbracciare il cambiamento e l'incertezza. Quando ci sentiamo liberi all'interno, siamo in grado di affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione. Ed è proprio tutto questo che speriamo di far vivere a tutti coloro che nei prossimi giorni avranno piacere di unirsi a noi. Sarà un evento improntato al divertimento, allo sport e alla solidarietà. Ogni anno ci piace ampliare le attività e invitare ospiti nuovi assieme a riconferme e amici abituali.La presentazione dell’evento si è svolta questa mattina in conferenza stampa, alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, del Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale Francesco Bevere. Si comincia fuori territorio giovedì 31 agosto con le attività di Mototerapia in acqua offerte da Aquabike San Marino, precisamente a Lido San Giuliano, vicino alla Darsena. Mentre la sera alle ore 21.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano ci sarà la presentazione del libro di Alessia Polita, ex pilota di motociclismo e oggi atleta paralimpica, dal titolo "Ride Through". Sarà l’occasione anche per conoscerla e farci ricaricare di tutta la sua energia, determinazione e voglia di reinventarsi ogni giorno…… Tra gli appuntamenti importanti non parte inosservato, il pomeriggio di venerdì, con Vanni Oddera e il suo team, utilizzando le moto da cross elettriche, porteranno la mototerapia nel nostro Ospedale di Stato coinvolgendo i bimbi del reparto di Pediatria dell'ISS, per poi spostarsi alla struttura “Colore del Grano”. Questa è una parte a cui ci teniamo particolarmente, come voi saprete abbiamo addirittura avanzato un’Istanza d’Arengo, peraltro accolta in modo unanime, affinché si possano portare avanti tutte le azioni possibili, per consentire la conoscenza e un progressivo accreditamento della mototerapia. La giornata del venerdì poi proseguirà con lo sport, protagonista il Volley e la sua versione paralimpica e riconosciuta ufficialmente, il Sitting Volley. Stiamo organizzando una gara dimostrativa all'insegna del divertimento, tra due squadre formate anche da personaggi noti maschili e femminili dello sport, della politica, della società civile sammarinese e dagli ospiti con o senza disabilità. Questo incontro sarà preceduto invece da un’amichevole di Volley tra due formazioni under 18, una della Federazione Sammarinese Pallavolo e l’altra della Società Megabox Vallefoglia. A tal proposito siamo lieti di segnalare la presenza a San Marino della Top Player Tatyana Kosheleva, pallavolista di livello mondiale schiacciatrice e capitana della formazione Megabox Vallefoglia che milita in serie A. Sabato mattina, con finali nel pomeriggio, si disputerà il primo trofeo “Tuttavia..che spettacolo” della disciplina sportiva del Baskin, nuovo sport ispirato al basket e pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra. Tanti gli ospiti tra i quali Aldo Serena, campione di calcio che ci presenterà il suo libro dal titolo “I miei colpi di testa" e tante altre nuove collaborazioni di questa edizione, culminate nella partecipazione di Aidus - Associazione per l’Inclusione di Udenti e Sordi- e delle successiva presentazione della disciplina BACRAMA; l’intesa con l’Associazione sammarinese San Marino for the Children, inoltre, ha reso possibile l’esibizione che si terrà sabato sera dell’Alleluja Band, direttamente dal Malawi a San Marino per apportare un tocco di multietnicità al nostro evento; si terrà inoltre un’esibizione a cura di Club Alieno, compagnia di danza e musica della Cooperativa Cuore 21 di Riccione. Come anticipato, tanti sono gli ospiti, che a noi piace ormai definire Amici, tornati anche in questa terza edizione: Vanni Oddera, i go kart accessibili di Niko Tremolada, l’Ape cross di Luca Cecchetti, Davide Carattoni con il suo gipper e i volontari della Federazione Sammarinese Motociclismo e della Scuderia San Marino. Sarà riproposta anche la presenza dei ragazzi di Radio Tutti a portare tanta allegria con una loro puntata radiofonica in diretta dal Multieventi. Un’ultima importantissima finestra da segnalare è quella che avremmo voluto proporre anche l’anno scorso, senza riuscirci purtroppo. Quest’anno sembrano esserci invece tutte le condizioni, salvo inciampi dell’ultima ora per avere a San Marino il Pullman Azzurro della Polizia di Stato italiana, un’Aula multimediale itinerante per far comprendere ai più giovani, ma non solo, i rischi di una guida distratta, oppure avendo fatto uso di bevande alcoliche, stupefacenti o altro. Se lo scorso anno la solidarietà di era duplicata, quest’anno di quadruplica: tutti i proventi raccolti durante le tre giornate verranno devoluti:

- alla Cooperativa Cuore 21, braccio operativo dell'associazione Centro 21, si occupa di attività educative per bambini, adolescenti ed adulti, e offre sostegno a tutte le famiglie che hanno al loro interno persone con disabilità intellettiva.

- alla Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, la quale svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati.

- all’Associazione San Marino for the Children, organizzazione indipendente che ha per scopo principale la promozione e la tutela dei diritti dei minori a San Marino ed in ogni parte del mondo.

- e ai bambini con disabilità assistiti dall’U.O.C. Pediatria dell’I.S.S.

A nome del comitato organizzatore e del Direttivo di Attiva-Mente ringraziamo di cuore tutti i volontari che si sono adoperati e ci daranno una mano nelle due giornate che ci attendono, le associazioni e le fondazioni che hanno collaborato e sostenuto l’Iniziativa, tutti gli ospiti che non possono essere presenti qui oggi pomeriggio, il CONS, gli sponsor, le Istituzioni, ivi compresa naturalmente, in particolare l'Istituto per la Sicurezza Sociale.

c.s. Attiva-Mente

