Torna, dal 5 al 7 agosto, lo SMIAF Festival: tre giorni dedicati all’arte, alla musica e agli sport estremi.

L’Associazione Marciamela, con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport, la Segreteria di Stato agli Affari Interni, la Giunta di Castello di San Marino Città, e con la collaborazione dell’Ufficio Turismo e degli Istituti Culturali, ha l’onore di presentare lo SMIAF Festival 2022, che si terrà nel Centro Storico di San Marino dal 5 al 7 agosto.

PROGRAMMA E OSPITI Con il proposito di continuare a contribuire al rilancio del Centro Storico sammarinese, nel segno dei linguaggi artistici, della cultura e della partecipazione, lo SMIAF Festival proporrà nella sua 15^ edizione un lungo programma di concerti, spettacoli, incontri tematici, competizioni per amanti di sport estremi. Tra le mission primarie di SMIAF infatti, è la creazione di un network di realtà emergenti ampio e coeso, attraverso la promozione e la celebrazione delle arti performative. In questo obiettivo, SMIAF è sostenuto dall’azienda Marlù attraverso momenti di premiazione dei giovani talenti che si esibiranno durante il Festival. Il cuore pulsante della manifestazione sarà ancora una volta il Campo Bruno Reffi, dove verrà allestito un palco per i concerti serali e dove si potrà ricevere dai volontari tutte le informazioni riguardanti il programma dei 3 giorni. Le attività che si svolgeranno sul palco prevedono: Giovedì sera, la preview del Festival, in collaborazione con gli Istituti Culturali sammarinesi, che vedrà salire sul palco i Melancholia, nome di grido della scena indie rock italiana di questi ultimi anni; Venerdì sera, il concerto dei Giufà, band che si colloca all’interno della scena musicale World Music europea con un genere che spazia dal Klezmer al Balkan Beat con una forte matrice Rock. Negli anni si sono esibiti in giro per Italia, Germania, Svizzera, Belgio, Francia ed Inghilterra, passando in tantissimi e prestigiosi festival europei con il loro sorprendente spettacolo intriso di Punk e Gipsy Music. Ad aprire la serata i sammarinese NOVA, a chiudere il Dj- Set di Volumetrica Vision. Sabato sera, i concerti degli Zerò Talent e degli Small Jackets, storici collettivi Ska e Hard Rock, i primi dei tali con all'attivo concerti in tutta Europa, dal sud della Spagna al nord della Scandinavia, dall'ovest del Benelux all'est degli Stati Baltici e dei Balcani, confermandosi una delle più richieste band nei festival alternativi europei. A chiudere la serata sarà il Dj-set di Fullnelson. Domenica sera, il concerto dei MACK, un vortice di hip hop, elettronica e jazz che muta e si trasforma in base alle varie situazioni, con apertura della serata che sarà affidata alla giovane band sammarinese Drumness. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21.30 e nell’area dedicata sarà allestita una selezione di Street Food del territorio sammarinese, per accontentare i gusti culinari di grandi e piccini. Altro grande ritorno è l’Area Bazar, allestita per l’occasione da ben 7 attività di design/artigianato locale. Venendo invece alle attività sportive, l’altro centro nevralgico del Festival sarà l’EXTREME PARK, un’intera area dedicata agli amanti di sport di nuova concezione come equilibrismo, arrampicata sportiva, skateboard, roller, parkour. Non solo praticanti esperti, ma anche principianti, bambini e tutti gli interessati potranno cimentarsi con questi sport, grazie a guide e istruttori qualificati che abiteranno la zona dell’Ex Cava Antica (P6, chiusa per l’occasione al traffico di automobili) per tutti e tre i giorni. Queste attività saranno realizzate grazie al supporto di varie Associazioni e realtà del territorio. Appuntamento a partire dalle ore 16 di venerdì pomeriggio. La 15^ edizione dello SMIAF tornerà inoltre in quello che è il suo ambiente naturale, fino dalla prima edizione: le Piazze del Centro Storico medievale della Repubblica di San Marino, con una ricca programmazione di spettacoli d’ARTE DI STRADA.

