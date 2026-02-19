Torna Filodrammatica Storica di San Marino nel Teatro Concordia di Borgo Maggiore

Mercoledì 18 febbraio 2026, Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, ha replicato la Commedia “Weekend a Gogo’”, di Raffaele Caianiello, presso il Teatro Titano. Il testo, che già è stato apprezzato da centinaia di spettatori, i quali hanno assistito al nostro spettacolo del 5 e del 7 Febbraio scorso, è stato riproposto ad un pubblico caloroso che ha riempito il teatro. La trama della commedia con i suoi colpi di scena inattesi, i sotterfugi e le peripezie dei personaggi, hanno coinvolto e fatto divertire, sorridere e trascorrere una lieta serata, ai presenti, i quali non hanno fatto mancare partecipazione, risate e applausi a scena aperta. Il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli, fin da oggi, invita a festeggiare con la nostra Compagnia un evento che si svolgerà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Infatti, il 24 febbraio 2026 segnerà il ritorno della Filodrammatica Storica di San Marino nel Teatro Concordia di Borgo Maggiore dopo anni di assenza. Luogo in cui il teatro fu coltivato in tempi difficili e la Filodrammatica di Borgo si fuse con quella della Città di San Marino per dare vita ad un'unica Compagnia, ovvero: La Filodrammatica di San Marino, che qualche anno dopo, assunse la denominazione di Piccolo Teatro Arnaldo Martelli. Verrà replicata la commedia rappresentata la sera di Sant’Agata. Questa antica tradizione dei teatranti sammarinesi va mantenuta, tutelata e conservata gelosamente, perché il senso dello Stato di San Marino sta proprio in questi piccoli, grandi valori, espressi dalla società nelle attività radicate nel tempo ed oggi un po' annebbiati dall’individualismo. Cari amici e appassionati, fin da ora ringraziamo tutti coloro i quali già ci sono venuti a sostenere con la propria presenza e tutti coloro che vorranno onorarci nella prossima rappresentazione a Borgo Maggiore. Grazie!

