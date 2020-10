Torna il Festival dell'Industria in edizione virtuale

Sarà il prof. Pietro Ichino a inaugurare il sesto Festival dell’industria e dei valori di impresa, che nell’edizione 2020 si terrà interamente online, promuovendo webinar e virtual tour delle aziende romagnole associate. L’appuntamento è per l’8 ottobre alle 15, quando il giurista presenterà il suo ultimo libro “L’intelligenza del lavoro”. Martedì 13 ottobre è la volta di Alberto Mattiello, docente di digital marketing e direttore dell’hub di innovazione "Future Thinking", che parlerà di economia delle previsioni, mentre l’evento conclusivo della manifestazione sarà l’assemblea pubblica dell’associazione, il 29 ottobre alle terme di Castrocaro alla presenza del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. Nel mezzo, le imprese associate animeranno un calendario di incontri online per parlare di innovazione, di analisi dei dati e in generale dell’accelerazione digitale imposta dall’emergenza sanitaria, ma anche di temi di attualità, come le elezioni presidenziali americane alle porte e il loro possibile impatto sull’operatività delle aziende italiane. “In questi mesi di caos ci siamo accorti che il coronavirus non ha intaccato l’orgoglio industriale la voglia di raccontarsi: dopotutto i valori alla base del fare impresa non sono cambiati, semmai si sono rafforzati – spiega il presidente Paolo Maggioli - la passione per il proprio mestiere, l’inventiva di fronte alle difficoltà, il coraggio per affrontare gli imprevisti, la rapidità di intercettare nuove occasioni anche in momenti di crisi. Ci aspetta una nuova stagione sicuramente complessa, ma le nostre imprese non si sono fatte travolgere dagli eventi e vogliono ripartire. Il Festival dell’industria è una piccola celebrazione di questa ripartenza, inseguita con tenacia da aziende pronte ad affrontare senza paura il mondo ridisegnato dalla pandemia”. Le iniziative sono aperte a tutti, previa registrazione. Il Festival dell’industria e dei valori di impresa è realizzato grazie al supporto di Umana, Vulcaflex, Bper Banca e Vulcangas. Il programma completo e aggiornato è disponibile sul sito www.confindustriaromagna.it e sui canali social dell’associazione, per informazioni festivalindustria@confindustriaromagna.it.



