Torna Il Nuovo Titano. Una storia lunga 123 anni, tutt'altro che finita

Torna Il Nuovo Titano. Una storia lunga 123 anni, tutt'altro che finita.

TORNA IL NUOVO TITANO. UNA STORIA LUNGA 123 ANNI, TUTT'ALTRO CHE FINITA

Dopo una lunga assenza, torna Il Nuovo Titano. Fondato nel 1903, lo storico giornale del movimento socialista sammarinese riprende le pubblicazioni con una veste completamente rinnovata, una nuova direzione e l'ambizione di tornare a essere uno spazio di informazione, approfondimento e confronto sulla vita politica e sociale del Paese. L'ultima esperienza editoriale risaliva al 2006, sotto la direzione dell'indimenticabile Fausta Morganti. Oggi il Partito dei Socialisti e dei Democratici raccoglie nuovamente il testimone di una storia che ha accompagnato le grandi battaglie del socialismo sammarinese e contribuito al percorso di conquista della democrazia nella Repubblica. Il giornale sarà distribuito gratuitamente nelle case dei sammarinesi, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, ben oltre gli iscritti e i simpatizzanti del PSD. PERCHÉ TORNARE ALLA CARTA? In un'epoca in cui siamo raggiunti continuamente da notizie, commenti e polemiche, la scelta di tornare a un periodico cartaceo può sembrare controcorrente. Ed è, in parte, proprio questo il suo significato. Non siamo mai stati così informati e, forse, non siamo mai stati così confusi. La velocità con cui consumiamo le notizie lascia sempre meno spazio alla riflessione, all'approfondimento e alla possibilità di formarsi un'opinione. Con Il Nuovo Titano il PSD vuole proporre qualcosa che abbia un ritmo diverso. Un giornale da leggere con calma, da conservare, da riprendere in mano. Uno strumento che non aggiunga semplicemente altro rumore al fl usso quotidiano delle informazioni, ma aiuti a comprendere meglio ciò che accade.



PIÙ DI UN GIORNALE DI PARTITO

Il Nuovo Titano nasce all'interno del PSD e ne esprime naturalmente l'identità e i valori. Ma l'ambizione non è quella di realizzare un semplice bollettino di partito, né dodici pagine di autocelebrazione. Il PSD vuole un giornale capace di guardare anche fuori, alla società sammarinese, alle sue trasformazioni, alle idee e alle competenze che la attraversano. Un giornale aperto a sensibilità differenti, con una propria personalità, qualità e autonomia editoriale.



STESSE RADICI, NUOVI ORIZZONTI

A dirigere il nuovo Il Nuovo Titano è Anastasia Merli, 25 anni. Una scelta che ha anche un preciso signifi cato politico: dare fi ducia alle nuove generazioni signifi ca affi dare loro responsabilità vere, riconoscerne le capacità e lasciare spazio alle loro idee. Non basta continuare a definirle il futuro, se poi non si offre loro la possibilità di contribuire al presente. Il progetto editoriale riprende idealmente il motto dell'ultimo Congresso del PSD, «Stesse radici, nuovi orizzonti», e lo traduce nell'organizzazione delle dodici pagine. Si parte con l’«Europa, motore della grande trasformazione» che attende San Marino nei prossimi anni. Un tema richiamato anche dalla copertina, realizzata in questo primo numero dall’artista Davide Pagliardini. Si passa poi «Dalle parole ai fatti», la sezione che racconta l’impegno del PSD nelle istituzioni, le battaglie politiche e i risultati concreti dell’attività consiliare. Con «Non chiamateci futuro» la parola passa ai giovani di Gen SM, protagonisti del presente, con le loro idee, le loro aspettative e il loro modo di guardare al Paese. C’è poi spazio per le proposte dei Gruppi di progetto del PSD, che mettono competenze e idee al servizio dello sviluppo di San Marino, e per «La San Marino che funziona», che racconta le persone, le esperienze e le eccellenze di cui il Paese può essere orgoglioso. Lo sguardo si allarga ulteriormente con «Leading Voices», che ospita voci autorevoli della politica, dell’economia e della cultura, anche internazionali. A inaugurare la rubrica, in questo primo numero, è Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna. Il percorso torna infi ne alle «Radici», con le storie dei sammarinesi all’estero e il contributo del Collegio dei Fondatori, custode della memoria e della coscienza storica del PSD. A chiudere il giornale, una tavola a fumetti in dialetto sammarinese, fi rmata da Mario Angiuoni, che recupera anche attraverso l'ironia un pezzo della nostra identità.



UN GIORNALE DI CARTA, UN PROGETTO ANCHE DIGITALE

Alla pubblicazione cartacea si affianca www.ilnuovotitano.sm , il sito legato al progetto editoriale. Non una semplice copia digitale del giornale, ma uno spazio complementare, destinato ad arricchirne i contenuti e a mantenerli vivi anche tra un'uscita e l'altra. Attraverso i QR code presenti nelle pagine stampate sarà possibile accedere ad approfondimenti, interviste, video, reportage fotografi ci e altri contenuti multimediali. Due strumenti diversi, dunque, che si completano: la carta per fermarsi, leggere e rifl ettere; il digitale per ampliare, aggiornare e approfondire. Con questo progetto il PSD vuole restituire al Paese un pezzo importante della propria storia, ma soprattutto rimetterlo al servizio del presente. Perché Il Nuovo Titano ha attraversato più di un secolo di storia sammarinese. Una storia tutt'altro che finita, alla quale vogliamo continuare ad aggiungere nuove pagine.



Comunicato stampa

Partito dei Socialisti e dei Democratici

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