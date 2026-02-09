"Torna il Partito socialista riformista sammarinese, pronto a guidare la ricostruzione dell'area socialista"

Si è chiuso sabato 31 gennaio, presso l’Hotel The Regent di Domagnano, il Congresso Generale che sancisce la piena transizione da Movimento politico a “Partito Socialista Riformista Sammarinese”. Un passaggio politico ed organizzativo di grande rilievo, che conferma l’ambizione di fare del nuovo Partito un elemento baricentrico del processo di ricostruzione dell’area socialista nella Repubblica di San Marino -linea strategica ribadita nel dibattito congressuale ed accolta con pieno consenso dalla platea dei Delegati. L’assise ha ufficializzato ciò che da tempo era già un percorso di fatto: la maturazione strutturale della compagine che si dota ora di una forma interamente riconosciuta come partito politico, forte di una base solida di oltre 70 delegati. Idee, persone e valori sono emersi come parole chiave negli interventi dei partecipanti, sintesi di una comunità politica orientata alla modernizzazione del Paese ed alla riaggregazione delle forze Socialiste e Riformiste.

La sorpresa clou del Congresso è stato il superamento della denominazione “Elego”, con il ritorno all’identità storica e simbolica del Partito Socialista Riformista Sammarinese. “È stato un colpo di scena, forse, questo cambio di simbolo, che nessuno si aspettava -ha commentato Rossano Toccaceli, nominato per acclamazione Segretario Generale del P.S.R.S.- uscendo da una denominazione che nascondeva la nostra vera identità, affermando in modo chiaro e trasparente il valore Socialista che ci guida da sempre”. Il Congresso ha eletto anche gli organi dirigenti: - Paride Andreoli è stato nominato Presidente del Partito - sono stati, inoltre, eletti i Membri della Direzione ed il Collegio dei Garanti, secondo le nuove regole statutarie. Tra i momenti istituzionali dell’assise, si è proceduto alla votazione ed all’approvazione sia del nuovo Statuto, che della Mozione Conclusiva, che pone al centro dell’azione politica del P.S.R.S. l’obiettivo di impegnarsi ancora una volta per una aggregazione delle forze socialiste e riformiste. Una folta platea ha seguito i lavori, tra cui Rappresentanti delle Forze Politiche, le Organizzazione Sindacali e con la lettura dei messaggi di saluto delle Associazioni di Categoria, segno di attenzione ed interesse crescenti verso il progetto politico del partito. Feedback positivi sono stati registrati dagli stessi vertici del Partito, che vedono in questa fase congressuale una prova di maturità e un punto di partenza per il dialogo con le altre forze politiche ed istituzionali del Paese.

Nel dibattito sono stati toccati temi di respiro più ampio, tra cui l’accordo di Associazione con l’Europa, considerata strategica per il futuro della Repubblica; un punto ribadito anche attraverso l’intervento dell’ex Premier di Andorra, Jaume Bartumeu, il quale ha condiviso l’intervento del Consigliere Giovanna Cecchetti, che in aula ha confermato il sostegno al Governo per la sua azione politica ed istituzionale, condividendo altresì che non basta firmare: dobbiamo essere pronti e non possiamo permetterci che il recepimento diventi un processo tecnico isolato. Non è certamente passato inosservato il video messaggio che Bobo Craxi ha inviato e che è stato riprodotto durante i lavori del Congresso, toccando vari aspetti salienti della vita politica, l’Accordo di Associazione e l’importanza dei valori e degli ideali Socialisti in un momento di difficoltà internazionale. La Dirigenza ed i Delegati ringraziano le Loro Eccellenze per il messaggio di saluto che hanno voluto indirizzare a tutti i presenti e per la dimostrazione della vicinanza Istituzionale ai nostri lavori congressuali. Il Partito Socialista Riformista Sammarinese guarda avanti, convinto che l’Assise appena conclusa segni la sua maturazione politica ed organizzi la piattaforma necessaria per affrontare con determinazione le sfide, che la Repubblica di San Marino si troverà innanzi nei prossimi anni.

