Torna il Sustainable Economy Forum, il convegno per pensare ad un’economia sempre più attenta al futuro del pianeta

E’ nei momenti di maggiore crisi che è necessario trovare risposte nuove e alternative per farvi fronte. E’ con questo obiettivo che San Patrignano e Confindustria, giovedì 13 aprile 2023 torneranno a dar vita al Sustainable Economy Forum, un importante momento di riflessione e condivisione di esperienze sui temi chiave della sostenibilità e della responsabilità nelle loro varie declinazioni e nei più diversi settori. Con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale, l’evento giunge alla quinta edizione e anche quest’anno si terrà in modalità mista, in presenza e online (iscrizione gratuita su forum.sanpatrignano.org). Giovedì 13 aprile a San Patrignano imprenditori, economisti, policy-makers ed esperti di primo piano torneranno a confrontarsi su come si possa e si debba affrontare lo scenario europeo e internazionale. I lavori del Sustainable Economy Forum saranno aperti dagli interventi di Alberto Marenghi, Vice Presidente di Confindustria, e Letizia Moratti, co fondatrice della Fondazione San Patrignano. Seguirà il keynote speech del Presidente della Borsa Italiana, Claudia Parzani, mentre nel pomeriggio si terrà quello di Fabio Benasso, Presidente di Fondazione Accenture. Particolare attenzione sarà posta alla crescita dell’Africa e per il primo anno all’interno della manifestazione si terrà la premiazione del “Gian Marco Moratti Award”, una competizione annuale istituita da E4Impact Foundation per riconoscere il ruolo degli imprenditori africani nel generare un impatto a lungo termine e nel valorizzare lo sviluppo sostenibile del continente. Il Premio, giunto alla sua IV edizione, quest'anno celebra le "migliori pratiche e soluzioni imprenditoriali sostenibili".

Durante la giornata di giovedì si succederanno quattro differenti focus che vedranno la partecipazione di relatori di rilievo internazionale. A parlare di finanza sostenibile saranno Paolo Bonassi, Executive Director Strategic Support Intesa Sanpaolo, Emanuele Orsini, Vice Presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria, Emilio Petrone, Amministratore Delegato di Mooney, Lucia Silva, Group Head of Sustainability and Social Responsibility di Generali. A confrontarsi sul tema di impresa saranno invece Mauro Gallavotti, CEO di Celli Group, Francesca Mariotti, Direttore Generale di Confindustria, Andrea Rustioni, Direttore Generale di IGPDecaux, Giovanni Sandri, Country Head di BlackRock Italia, Chicco Testa, Presidente di Assoambiente, Graziano Verdi, CEO di Italcer Group, e Moses Wachira, cofondatrice e CEO di The Big Thunder Mining. Nella tavola rotonda dedicata a “energia, digitale e innovazione” saranno invece presenti Cristina Bombassei, a capo dell’ufficio CSR del Gruppo Brembo, Mirja Cartia d’Asero, AD Gruppo 24 Ore, Agostino Re Rebaudengo, Presidente di Asja Ambiente e Elettricità Futura, Roberto Sancinelli, Presidente di Montello, Sabine Stuiver, cofondatrice and Chief Marketing Officer di Hydraloop e Michele Viglianisi, responsabile Bio Refining & Supply di Eni Sustainable Mobility. A chiudere la giornata, a discutere di Agrifood e Biodiversità, saranno Nicola Bertinelli, Vice Presidente di Coldiretti, Giovanna Iannantuoni, Rettrice, Università di Milano-Bicocca, Sergio Gallo, Direttore Generale di AlberItalia, James Nyamai, Co-Founder and CEO di BioAfriq, Claudia Ogliastro, Team leader di Shea Matters e Marco Travaglia, Presidente e Ad di Nestlé Italia. Il Sustainable Economy Forum 2023 è promosso da San Patrignano e Confindustria con Intesa Sanpaolo quale partner istituzionale. Eni, Gruppo 24 Ore e IGP Decaux sono Top partner dell’evento; partner Asja Ambiente Italia, Celli Group, Italcer, Montello e Mooney.

cs San Patrignano