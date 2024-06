Torna il Symbol Remember tante novità per l’edizione ‘24 Pedini Amati: “Grandissimo evento che ci obbliga a proseguire nell’impegno per realizzare un locale stabile a San Marino”

Presentata oggi la quarta edizione di Symbol Remember che torna, il prossimo sabato 13 luglio 2024 ad animare il Centro Storico di San Marino. Appuntamento al Campo Bruno Reffi con la musica e la storia di quello che è stato il Club più importante che la Repubblica di San Marino abbia mai avuto. Aperto nel 1988 e chiusa nel 2005 la discoteca di Domagnano ospitava ogni notte migliaia di giovani del territorio ma anche tantissimi turisti e ragazzi che salivano a San Marino attratti dall'affascinante locale aperto tutto l'anno che in estate accendeva però le luci sui propri giardini con la pista sopra la piscina. “Il Symbol è stato il Divertimento con la D maiuscola di generazioni intere di sammarinesi -ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati- e se da un lato sono estremamente rammaricato per non aver più un luogo come quello sul nostro territorio, dall’altro devo ringraziare di cuore la Famiglia Ercolani e i DJ dell’epoca che hanno lavorato per non disperdere il significato e le emozioni che il Symbol ha regalato a tutti noi”. Veronica e Andrea Ercolani hanno presentato l’iniziativa insieme a LoryG DJ e Marco Corona: “sabato 13 luglio saremo al Campo Bruno Reffi, prevediamo l'apertura della festa alle 20 con un cocktail di benvenuto. Dalle 21 serviremo una Cena di Gala e a seguire daremo il via alle danze con un dj set che ripercorrerà i mitici anni 90 del Symbol. In consolle i DJ e le voci che hanno caratterizzato le notti del Symbol: Mr Lori G, Maurizio Nari, Marco Corona e Marco Moda”. Così come nelle edizioni passate non mancherà uno special guest legato agli anni 90 che per questa edizione sarà “Double You” che canterà le hit: Please Don't Go; Dancing With An Angel, Me And You, We All Need Love e altri brani iconici. “Ormai diamo per scontato il successo di Symbol Remember -ha spiegato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati- se non ricordo male lo scorso anno entrarono oltre 2000 persone. Vorrei che queste serate però non servissero solamente a ricordarci quanto il Symbol era amato da tutti, ma che fossero da stimolo per imprenditori e istituzioni a creare una nuova realtà per musica, concerti ed eventi a San Marino. Porto avanti questa battaglia da anni e penso che presto riusciremo a ridare a San Marino una sua nuova discoteca di alto livello”. Tante le grandi novità di Symbol Remember 2024, la prima prevede di concedere uno spazio ai giovani DJ che si stanno mettendo in luce e che in questa occasione sarà la diciassettenne Anna Ploenissen in arte DJ Plo. L'altra grande novità è relativa alla produzione del remix di un pezzo iconico del Symbol Club; da un'idea di Mr.Lory G e grazie ai producer Franco Lippi & Franco Baldaccini è nata Fugees - Killing Me Sotfly (Franco v Franco & Mr Lori G Symbol Remember Version 2024). Il remix verrà presentato e suonato durante la serata. Sempre per questa speciale edizione 2024 Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica ha predisposto un annullo speciale con la data dell’evento che verrà apposto su una cartolina vintage con una foto del giardino del Symbol e della storica statua di donna che imperava davanti all’ingresso. L’incasso della serata sarà devoluto alla Federazione Sammarinese Sport Speciali. Appuntamento a sabato 13 luglio, “C’è ancora Notte, c’è ancora musica, c’è ancora Symbol”.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

