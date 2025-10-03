Torna in scena il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

Torna in scena il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli.

Domenica 19 Ottobre 2025, presso la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino, alle ore 17,30, tornano in scena gli attori del Piccolo Teatro Arnaldo Martelli con “LA VITA È UN LUNA PARK 3”. Spettacolo di autori vari, luci e suoni, interpretato da Alida Agostini, Tatiana Agostini, Jessica Allodoli, Augusto Casali, Cesare Casali, Mauro Dellapasqua, Alessio Lazzari. Come in un luna park, la vita è un continuo saliscendi. Così sarà anche lo spettacolo con le sue fasi di stampo quasi cabarettistico. Ci sarà certamente da ridere, ma anche da sorridere un po' amaramente e riflettere, L’evento è presentato in collaborazione con la Giunta del Castello di Fiorentino, che da anni ospita la nostra Compagnia per la preparazione della tradizionale commedia di Sant’Agata, presso la sala teatro del Centro Sociale locale. Lo spettacolo si svolgerà in tutti gli spazi della sala e sarà tutto a vista, in modo che lo spettatore possa assistere a tutto ciò che accade, in pratica, davanti e dietro immaginarie quinte. Una esperienza che val la pena di essere provata. L’incasso della serata sarà devoluto alla stessa Giunta di Castello di Fiorentino per la realizzazione di un progetto sociale e culturale da realizzarsi sul territorio sammarinese.

C.s. - Piccolo Teatro Arnaldo Martelli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: