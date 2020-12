Torna l'Ass. Don Chisciotte con l'evento "LIBRO SOSPESO – CHRISTMAS EDITION"

L’Associazione culturale Don Chisciotte (che ha organizzato in passato eventi quali la Festa del Solstizio e AltreMenti Festival) torna operativa sul territorio sammarinese, con nuovi membri e un nuovo consiglio direttivo. Alla luce della nuova e diversa situazione che tutti si sono trovati a vivere in questo 2020, periodo natalizio incluso, la Don Chisciotte, nel riprendere gradualmente lo svolgimento delle sue attività, ha pensato di organizzare un evento, in collaborazione con il fotografo Simone Maria Fiorani, che potesse promuovere la socialità e la cultura, ma al tempo stesso in linea con le nuove esigenze sociali e pubbliche: il Libro Sospeso. L’evento è patrocinato dalla Giunta del Castello di Serravalle e avrà luogo nel centro storico del paese (via Olivella, 12) da sabato 19 dicembre al 6 gennaio, dalle 15.30 alle 22.

CHE COS’È IL LIBRO SOSPESO?

Il Libro Sospeso non è altro che la pratica di riuso circolare del bookcrossing, diffusa a livello internazionale, ovvero lo scambio di libri in modo gratuito, per promuovere la lettura e la cultura. Nello specifico, il progetto Libro Sospeso presenta una variante, ovvero anche la possibilità per i partecipanti di farsi scattare una foto insieme al proprio libro preferito. L’allestimento dello spazio sarà costituito da due pagine di un libro stampate in formato gigante e applicate alla parete. Chi verrà potrà anche portare il suo libro preferito, con il quale farsi fotografare. Inoltre è possibile lasciare altri libri per scambiarli, oppure acquistarne uno a offerta libera. Le foto scattate saranno stampate ed esposte nel luogo della manifestazione e divulgate attraverso i social network.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

In un momento in cui la cultura, nel senso più ampio del termine, è stata la prima a essere sacrificata in favore di “attività essenziali”, noi pensiamo invece che anche la cultura sia un bene essenziale da tutelare e promuovere in tutti i modi. Per questo il luogo del Libro Sospeso è esso stesso uno Spazio Sospeso, un piccolo regalo simbolico per la collettività dove poter fermarsi qualche momento a leggere, pensare e dialogare. L’obiettivo quindi è quello di riprendersi gradualmente ma con decisione tutto il tempo e la bellezza che la pandemia ci ha sottratto, per tornare a promuovere il concetto di comunità in un periodo in cui ce n’è invece bisogno più che mai. L’Associazione Don Chisciotte ringrazia per il sostegno e la collaborazione: la Giunta di Castello di Serravalle, la famiglia Stefanelli che ha concesso gratuitamente l’utilizzo dello spazio per l’evento, Roberto Fabbri della Libreria Cosmo e l’azienda CopyGraf. Sia in fase di organizzazione dell’evento che in fase di svolgimento, l’associazione culturale Don Chisciotte si impegna a rispettare tutte le vigenti normative da applicare per la prevenzione del virus SARS-CoV-2.



Contatti Simone Maria Fiorani: 3333450042 Facebook: @associazioneculturaledonchisciotte Instagram: donchisciotte_rsm #librosospeso Contatti: info.donchisciotte@gmail.com

