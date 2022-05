Torna “L’Estate a Villa Betti”: 4 settimane tra orto-therapy, macchine fantascientifiche, mini-corsi di cucina e teatro

Torna, per il secondo anno consecutivo, l’“Estate a Villa Betti” il servizio gratuito dedicato ai piccoli dai 3 agli 11 anni, promosso dal Comune di Pesaro e dall’ATS1 nel Municipio di Monteciccardo. «Un’iniziativa di valore, di cui siamo orgogliosi – spiega Luca Pandolfi, assessore alla Solidarietà e presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1 -. Inaugurata nel 2021 è stata capace, da subito, di dare una risposta efficace alle richieste delle famiglie e di restituire alla vita del Municipio uno spazio – i locali di via Rossini 2 a Villa Betti – che da troppo tempo aspettava di accogliere la comunità. I professionisti del Centro per la Famiglia, sempre attenti all’offerta educativa, proporranno laboratori su misura dei piccoli: li faranno divertire, educandoli, e liberando tempo alle loro famiglie». Il programma di “Estate a Villa Betti” si svolgerà dal 4 al 30 luglio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 18, in via Rossini 2 a Villa Betti ed è rivolto a due fasce d’età: quella dai 3 ai 6 anni e quella dai 6 agli 11. Le iniziative dei pomeriggi ruoteranno intorno alle avventure di Giovannino Perdigiorno, il personaggio frutto della penna di Gianni Rodari che accompagnerà i bambini, per tutta l’estate, nei vari laboratori e in tanti momenti di divertenti alla scoperta del territorio tra orto-therapy, la costruzione di macchine fantascientifiche, mini-corsi di cucina e teatro. «Ci siamo sempre posti come obbiettivo quello di far ripartire la comunità del nostro territorio dalle famiglie; da anni mancavano realtà che potessero dare un sostegno nei compiti educativi e di ascolto. Con questi laboratori pomeridiani, grazie all'ambito sociale e all’assessore Luca Pandolfi, siamo riusciti a strutturare un servizio di qualità sul nostro territorio. Per il secondo anno consecutivo, possiamo dunque dire di aver risposto a un’esigenza molto sentita da mamme e papà cogliendo, allo stesso tempo, un’occasione importante: ridare vita a una struttura ferma da anni», sottolinea Claudio Bonazzoli, presidente del Municipio di Monteciccardo nel ringraziare, in particolare, la consigliera Gloria Ruggeri e il coordinamento dell’ATS1. Per informazioni e iscrizioni contattare il Centro per le famiglie, il lunedì e il venerdì dalle 9:30 alle 12:30 e il mercoledì dalle 15 alle18 tramite mail a posta.famiglia@comune.pesaro.pu.it o telefonicamente ai numeri 0721.387384 - 351.9701317.

PROGRAMMA

Dal 4 all’8 luglio

Tonino l’invisibile.

Incontreremo la natura, fantasticheremo sulla magia delle nuvole, praticheremo l’orto-therapy e nascerà dalle nostre mani un giardino zen.

Dall’11 al 15 luglio

L’Omino dei sogni.

Diventeremo personaggi di storie fantastiche e scopriremo i segreti nascosti dietro le quinte del palcoscenico.

Dal 18 al 22 luglio

Gli uomini di zucchero.

Costruiremo macchine fantascientifiche, viaggeremo nello spazio, sperimentando la scienza, scoprendo le stelle e giocando ad essere abitanti di un altro pianeta.

Dal 25 al 29 luglio.

Il serpente Bidone.

Viaggiando tra i profumi e sapori, diventeremo grandi chef, dipingeremo con le verdure, faremo il pane da portare a casa.