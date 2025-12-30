Torna la 21^ edizione dell'iniziative "Le domeniche nel Castello"

La Biblioteca Popolare di Serravalle, con la collaborazione della Banda di Serravalle e il Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Giunta di Castello di Serravalle, organizza la 21^ Edizione dell’iniziativa “LE DOMENICHE NEL CASTELLO” Quattro incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica nelle Domeniche 4 - 11 - 18 e 25 Gennaio 2026, alle ore 15,30, presso la Sala Polivalente di Serravalle, ora Auditorium Little Tony Il programma proposto per questa 21^ Edizione prevede:

- 4 Gennaio 2026 DON PASQUALE di Gaetano Donizetti

- 11 “ “ LA VEDOVA ALLEGRA di Franz Lehar

- 18 “ “ CAVALLERIA RUSTICANA di Pietro Mascagni

- 25 “ “ RIGOLETTO di Giuseppe Verdi Ricerca, presentazione e commento a cura di Luciano Muccioli, che propone ancora una volta con passione e competenza alcuni capolavori del melodramma italiano.



La manifestazione, seguita ad ogni nuova edizione da un pubblico sempre più numeroso e appassionato, si avvale del prezioso contributo della Ditta EnerGreen, della Ditta Comifer s,r,l., della Tabaccheria-Edicola-Libreria Smoke di Dogana, della Ditta Zonzini Silvano s.r.l., di Fior di Verbena e del Podere Lesignano. L’idea è partita alcuni anni fa dalla Banda di Serravalle ed in particolare da Luciano Muccioli con l’appoggio organizzativo della Biblioteca Popolare di Serravalle: far ascoltare e vedere in video registrazione ogni domenica un’opera, selezionando i brani salienti da una importante incisione, introducendola con la spiegazione della trama, con notizie storiche e facendo ascoltare alcuni brani dal vivo da parte di cantanti lirici presenti in sala e accompagnati al pianoforte dal Maestro Donatella Dorsi, Pianista. La formula – forse unica nel suo genere anche fuori confine - è stata così apprezzata che non c’è domenica senza che la sala sia gremita. Quest’anno, per la prima volta, una delle DOMENICHE sarà dedicata all’Operetta, la più famosa e conosciuta tra le operette, volendo così accontentare e avvicinare anche i “non addetti ai lavori” alla musica che ha appassionato milioni di persone. Si parte Domenica 4 Gennaio 2026 con l’opera DON PASQUALE di Gaetano Donizetti con la partecipazione dal vivo di cantanti affermati. La Biblioteca Popolare di Serravalle invita calorosamente tutta la cittadinanza ad intervenire. Si raccomanda la puntualità all’orario d’inizio di ogni incontro, fissato quest’anno per le ore 15,30.



c.s. Biblioteca Popolare di Serravalle















