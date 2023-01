Torna la Camminata della Memoria organizzata dalla Genga. Ospite: Valentina Rossi

C’erano circa 200 persone il 27 gennaio 2020 alla partenza della Camminata della Memoria, tradizionalmente organizzata da La Genga (Associazione escursionisti sammarinesi). Nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto di lì a qualche giorno, con l’arrivo di una pandemia che ha fatto tanti morti, che ha contagiato più di 20mila sammarinesi, che ha monopolizzato le attività ospedaliere e ha bloccato tutte le attività. Ora non ne siamo fuori, il Covid c’è ancora con le sue mille mutazioni. Ma abbiamo imparato a gestirlo grazie ai progressi della medicina, ai vaccini, alla bravura del personale ospedaliero. E così, dopo tre anni, la Genga ripropone l’appuntamento forse più significativo del suo calendario escursionistico: la camminata sui luoghi in cui San Marino, Paese neutrale, ha vissuto gli episodi più terribili della Seconda Guerra Mondiale. A guidarci nel ricordo di quegli anni così difficili, eppure così edificanti per gli atti di solidarietà e di eroismo, sarà la professoressa Valentina Rossi, insegnante di Filosofia e Storia presso le Scuole Superiori; traduttrice, ricercatrice, scrittrice di importanti testi di storia locale e membro del Comitato scientifico del Centro sammarinese di studi storici. Valentina Rossi interverrà raccontando il bombardamento del 26 giugno del 1944 e il contesto politico sociale in cui è accaduto. La partecipazione alla camminata è libera, senza necessità di prenotazione. L’appuntamento è a Borgo Maggiore, sotto i portici, alle ore 20 di venerdì 27 gennaio. Dopo la presentazione, il percorso si snoderà attraverso le gallerie Borgo e Montalbo, quindi risalita in Città con visita al centro storico e ai luoghi del bombardamento. Rientro a Borgo Maggiore attraverso la Costa dell’Arnella per un ristoro a base di dolci e vin brulè, che sarà servito sotto il porticato. Arrivo previsto per le ore 23 – 23,30. È un percorso di primo livello, cioè con poche salite. Lunghezza: 6,5 chilometri. Dislivello: 200 metri. Si consigliano scarpe da trekking, torce elettriche e abbigliamento adeguato alla stagione. Il percorso si fa con qualsiasi tempo, anche con neve! Contributo escursione € 3,00.

cs La Genga