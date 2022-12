Torna la Lotteria di Natale di Banca di San Marino In palio un montepremi di 5.000 Euro. Il ricavato sarà devoluto a favore di progetti dell’Iss della Repubblica di San Marino. Estrazione finale sabato 24 dicembre su San Marino RTV. E’ possibile acquistare i biglietti fino a martedì 13 dicembre

Torna il tradizionale evento di Natale della Banca di San Marino. Un momento di spensieratezza, condivisione e solidarietà dedicato a tutti i sammarinesi da oltre 30 anni! La Lotteria è aperta a tutti i residenti a San Marino ed è realizzata in collaborazione con Il Natale delle Meraviglie, evento che animerà il centro storico durante tutto il periodo delle feste: l’estrazione dei biglietti infatti avrà luogo nella suggestiva cornice della Fabbrica dei Giocattoli, allestita nel Campo Bruno Reffi. Il montepremi complessivo ammonta a 5.000 Euro, suddiviso in 8 estrazioni, offrendo in tal modo più possibilità di vincita ai partecipanti. Inoltre ci sarà una speciale estrazione dedicata ai giovani clienti titolari di un Conto 0-16: per loro in palio tre Monopoly Repubblica di San Marino - Limited Edition.

Come partecipare:

- tutti i residenti a San Marino potranno acquistare i biglietti comodamente online sul sito www.bsm.sm, oppure recandosi nelle Filiali;

- ai clienti BSM residenti è stato riservato un biglietto omaggio da ritirare in Filiale; un ulteriore biglietto omaggio è riservato agli Azionisti.

Sarà possibile acquistare e ritirare i biglietti fino a martedì 13 dicembre.

Nello stile che da sempre contraddistingue Banca di San Marino, il ricavato della vendita dei biglietti sarà interamente devoluto in beneficenza: quest’anno il sostegno andrà a favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino per l’acquisto di apparecchiature in ambito pediatrico ed oncologico. L’estrazione dei biglietti della Lotteria sarà trasmessa la sera del 24 dicembre alle ore 20.00 su San Marino RTV. Banca di San Marino pubblicherà i numeri dei biglietti vincenti sul sito www.bsm.sm e sui propri canali social, oltre che a mezzo stampa. Sarà possibile ritirare la vincita entro il 31 gennaio 2023. Informazioni e biglietti sono disponibili sul sito www.bsm.sm

c.s. Banca di San Marino

