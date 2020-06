Torna la musica nelle aule dell’Istituto Musicale Sammarinese e prosegue la campagna di iscrizione ai corsi per il prossimo anno

Dopo il lungo periodo di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria ripartono le attività didattiche in presenza per gli iscritti ai corsi dell’Istituto Musicale Sammarinese. L’anno accademico si è concluso con la didattica e distanza e la riapertura sarà graduale e riguarderà le lezioni in preparazione degli esami e le lezioni estive. Pochi giorni fa si è conclusa la fase preparatoria al riavvio delle attività, sono stati effettuati i sopralluoghi del Servizio Sicurezza e Prevenzione, sono state concordate le linee guida con le autorità sanitarie e sono state allestite alcune aule con tutti i presidi di sicurezza previsti. Tanta era la voglia di rivedersi e gli allievi e i docenti hanno accolto con entusiasmo la possibilità di tornare a suonare insieme “dal vivo”. Si sta lavorando in questi giorni anche alla completa riapertura per il prossimo anno accademico e le iscrizioni ai corsi propedeutici e preaccademici sono aperte fino al 30 giugno. E’ possibile iscriversi ai corsi per lo studio di tutti gli strumenti (arpa, chitarra, clarinetto, flauto, percussioni, pianoforte, sassofono, tromba/trombone, violino, violoncello) a tutti i livelli: dal primo approccio strumentale per i principianti, ai livelli di studio più avanzati fino ad arrivare ai corsi universitari di Diploma Accademico di Primo Livello in convenzione con il Conservatorio “B. Maderna” di Cesena. Per i più piccoli, dai 3/4 anni ai 7/8 anni, sarà possibile iscriversi ai corsi di Musicagiocando fino al 25 settembre. Per informazioni è possibile visitare il sito dell’Istituto www.ims.sm o contattare la segreteria a info@ims.sm o 0549/883100.