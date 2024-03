Torna la vendita di uova e colombe di Pasqua a supporto di ASLEM

Torna la Campagna di Pasqua più dolce e solidale che ci sia: anche quest’anno ASLEM porterà sul territorio di San Marino le sue golose uova di cioccolato e le fragranti colombe.

Un connubio di tradizione e attenzione verso il prossimo, è infatti grazie all’ascolto dei pazienti in cura presso il Day Hospital Oncologico ed Oncoematologico dell’Ospedale di Stato di San Marino che abbiamo colto l’esigenza di migliorare quelle che sono le modalità di ospitalità ed accoglienza degli stessi.

“Il benessere del paziente è parte integrante della CURA.” Afferma la Presidente ASLEM Patrizia Cavalli “ASLEM ha quindi scelto di supportare l’Ospedale acquistando attrezzature all’avanguardia, come l’ecografo portatile e le 14 pompe d’infusione già in funzione presso l’ISS, e impegnandosi nella ristrutturazione del Reparto di Oncologia e Oncoematologia, che avverrà nei prossimi mesi.”

Ecco quindi il focus della Campagna di Pasqua ASLEM: i proventi verranno destinati a questo progetto, denominato Progetto INSIEME, il cui obiettivo principale è creare un concetto di cura ancor più efficiente e innovativo, in cui l’unica centralità è la persona.

“Se la nostra Associazione può impegnarsi in questo progetto è grazie a tutti i Sammarinesi che continuano a sostenerci. Grazie a loro siamo certi che anche questa Campagna sarà un successo, proprio perché tutti i cittadini ogni anno mostrano grande sensibilità verso la mission e i progetti ASLEM.” Conclude la Presidente Patrizia Cavalli.

Ecco dove e quando troverete i prodotti ASLEM:

Lunedì 11 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato.

Martedì 12 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato.

Mercoledì 13 Marzo - Ingresso Ospedale di Stato.

Giovedì 14 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato, COAL Fiorentino, Centro Commerciale Azzurro.

Venerdì 15 Marzo – Ingresso Ospedale di Stato, Discount Giorgetti, COAL Fiorentino, Centro Commerciale Azzurro.

Sabato 16 Marzo – Centro Commerciale Azzurro, Titancoop Valdragone, COAL Fiorentino, Discount Giorgetti, COAL Dogana, COAL Cailungo e COAL Acquaviva

Grazie a chi sceglierà di sostenerci!



Comunicato stampa

ASLEM