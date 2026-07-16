Torna "La vita, una festa...” a Dogana sabato 18 luglio

Sabato 18 Luglio dalle ore 18 presso la piazza dei Centomila a Dogana (RSM) è in programma l’evento “La vita, una festa...”, una bella occasione d’incontro festoso per tutte le famiglie promosso da Associazione Accoglienza della Vita e Associazione Uno di noi con il Patrocinio di Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia, la Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale e Giunta di Castello di Serravalle, oltre alla la collaborazione del Coordinamento delle Associazioni Laicali del Vicariato di San Marino della Chiesa San Marino- Montefeltro, della Parrocchia di Dogana e del Centro Sociale S. Andrea. L’ingresso è libero. Un’ottima occasione per ricordarci che ogni giorno è una festa perché riceviamo il dono della vita da vivere insieme agli altri, ed aiutarci a vicenda a superare eventualmente momenti difficili.

Questo il programma: ore 18 giochi per i bambini, pesca con ricchi premi, a seguire alle ore 18,30 la Santa Messa, dalle ore 19,15 la possibilità della cena con i food truck presenti. Dalle ore 20,15 momento di ascolto coordinata da Enrico Masini con i saluti istituzionali, intervento di S.E. Mons. Domenico Beneventi (Vescovo di San Marino – Montefeltro), l’ascolto di significative testimonianze sul valore della vita ed il racconto del lavoro svolto delle Associazioni Accoglienza della Vita e Uno di noi.

A conclusione della serata ore 21,15 uno spettacolo imperdibile di sand art con Mauro Masi (artista riminese che ha partecipato anche alla trasmissione RAI: Dalla Strada al Palco www.mauromasisandart.com) con la sua abilità propone una suggestiva performance in cui ogni gesto e ogni granello di sabbia diventano racconto. Sulle note delle canzoni nasce lo spettacolo: ogni brano, scelto con cura, accompagna il flusso delle immagini tracciate nella sabbia, creando un dialogo intenso tra suono e visione, offrendo un viaggio emozionale tra brani conosciuti che trasmettono anche la dignità di ogni vita umana.

Saranno presenti punti informativi delle realtà associative che operano proprio a sostegno della vita in territorio e che lavorano per una società che metta al centro sempre più il valore inestimabile di ogni persona. Un evento da non perdere, tutti sono bene accolti. In caso di maltempo la serata sarà annullata. Per Informazioni: accoglienzavita@libero.it

C.s. - Associazione Accoglienza della Vita e Associazione Uno di noi







