Torna "Laboratorio in Scena" – Il Corso di Recitazione Cinematografica di Fabrizio Raggi

Dal 2002, Laboratorio in Scena offre corsi di recitazione concreti, fornendo strumenti efficaci per la recitazione cinematografica.

Si tratta di un corso di formazione artistica specializzato nello studio della recitazione per Teatro, Cinema e Televisione, con un focus particolare sulla recitazione cinematografica su metodo Strasberg.

Nato nel 2002 da un'idea di Fabrizio Raggi – attore, regista e actor coach di comprovata esperienza, Laboratorio in Scena prepara gli attori attraverso un percorso teorico-pratico che lavora sia sulle tecniche attoriali, quali uso della voce, dizione e fonetica, ritmo e senso dello spazio, sia sul sostegno della vulnerabilità, memoria emotiva, memoria sensoriale. L'obiettivo è approfondire la conoscenza dei linguaggi scenici e, al contempo, sviluppare l’espressione personale e creativa di ciascun allievo. A fine corso è prevista la realizzazione di un cortometraggio con gli allievi della classe.



-Inizio del corso: Lunedì 31 marzo

-Orario: Ogni lunedì dalle 19:00 alle 22:00

-Durata:10 incontri, per un totale di 30 ore

-Conclusione: 2 giugno 2025



-Dove: San Marino, Borgo Maggiore, sala Joe Cassar Via Ventotto Luglio 50

info: laboratorioinscena2002@gmail.com - 346 093 5486

-Classe a numero chiuso

-età minima 16 anni

