Torna lunedì “CSdL Informa.

Alle 18.30 di domani, sempre sulla pagina Facebook “Cuore CSdL”, è in programma una nuova puntata di “CSdL Informa”. Verrà ripreso l’argomento delle residenze atipiche, anche in relazione alle esigenze abitative delle famiglie sammarinesi, per poi affrontare le riforme non realizzate in questa ultima legislatura, e le iniziative necessarie per combattere la denatalità e sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie. Con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini, intervengono dirigenti CSdL del livello confederale e di Federazione.

