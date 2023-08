Torna 'Mi Gusto San Marino' dall'11 al 13 agosto

Torna anche quest’anno “Mi Gusto San Marino”, che ormai da 10 anni caratterizza e anima il Centro Storico della Repubblica più antica al mondo con tante goloserie e specialità made in San Marino. L’evento partirà venerdì 11 agosto per terminare domenica 13, nel centro storico di Città. Mi Gusto San Marino è organizzato dalla Cooperativa il Timbro in collaborazione con il San Marino Food event, grazie al supporto della Segreteria di Stato al Turismo e l’Ufficio per il Turismo. Il suggestivo e invitante Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, diventerà come ogni anno la location ideale per accompagnare il visitatore in un percorso enogastronomico speciale e suggestivo tra le vie della Repubblica, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Saranno infatti anche quest’anno i migliori ristoratori e produttori locali a dare vita a un vero e proprio itinerario del gusto, un percorso fatto di specialità regionali e internazionali, in grado di appagare i palati di tutti, dai più raffinati ai rustici, non dimenticando bambini e bikers. Mi Gusto San Marino propone fin dalla sua nascita percorsi culinari personalizzati e d’eccellenza: menù di carne, di pesce, vegetariani e vegani, conditi da birre artigianali, vini pregiati del territorio e cocktail a tema. Non è delivery, non è asporto. È il piacere di riappropriarsi della città attraverso uno street food che a San Marino è sempre più di livello. È tempo di tornare al ristorante, ma anche di passeggiare mangiucchiando piccoli bocconi, zigzagando tra i le vie del centro storico o seduti su una panchina. L’offerta, anche quest’anno, sarà ricchissima: tra i 15 street food e food truck, non mancheranno sorprese e stuzzicanti novità proprio in occasione della decima edizione. Vi aspettiamo dall’11 al 13 agosto in via Eugippo San Marino Città, Mi Gusto San Marino.

