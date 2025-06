Torna Moreknown Con borse di studio per chi sogna in grande

Torna Moreknown.

C’è tempo fino al 20 giugno 2025 per candidarsi alla settima edizione di MoreKnown, il percorso formativo promosso da Moreno Group e destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni. Un’iniziativa che non si limita a offrire strumenti per l’inserimento lavorativo, ma che ambisce a generare un cambiamento più profondo, aiutando le nuove generazioni a costruire consapevolezza, visione e senso. MoreKnown nasce per accompagnare i giovani in un momento cruciale della loro vita, quando spesso si sentono disorientati di fronte a scelte importanti, senza punti di riferimento chiari. È una risposta concreta a chi cerca un lavoro che non sia solo un orario da rispettare, ma un’esperienza capace di valorizzare sogni, vocazioni e desiderio di realizzazione personale. Il percorso, completamente finanziato da Moreno Group tramite borse di apprendimento a copertura totale, offre una formazione di tre mesi con approccio esperienziale, digitale e umano. Solo 15 posti disponibili per un viaggio formativo che combina didattica online e incontri in presenza a Bologna, con un metodo coinvolgente che integra soft skills, imprenditività e project work. A fine percorso, i partecipanti otterranno la certificazione di otto competenze chiave secondo il framework europeo EntreComp. La scuola si avvale di docenti specializzati, innovatori e imprenditori che contribuiscono a rendere il percorso una vera esperienza di vita e di apprendimento. Il programma, ideato in collaborazione con 2BHappy Agency e Innovazione 2020, è articolato in tre moduli e si basa su una didattica alternativa, divertente e pratica, pensata per stimolare i partecipanti attraverso modalità di apprendimento dinamiche e coinvolgenti. L’approccio è multicanale: lezioni in aula e online si alternano con l’utilizzo di video, podcast, web, giochi, esercizi pratici e incontri in diretta. Le lezioni si svolgono per il 70% online e il 30% live, in giornate e orari studiati per consentire la partecipazione anche a chi ha già impegni lavorativi o di studio. Il valore sociale dell’iniziativa è stato riconosciuto anche dal titolo di Ambasciatore dell’Economia Civile 2024, conferito a MoreKnown per la sua capacità di coniugare formazione, impatto territoriale e responsabilità d’impresa.

Ma a raccontare davvero il senso profondo del progetto è il suo ideatore, Moreno Palli, fondatore del Gruppo Moreno: “Lavorando ogni giorno con tanti giovani nelle nostre aziende, ho colto un bisogno sempre più forte: quello di dare un significato vero al proprio lavoro, di trovare una strada che non sia solo quella del posto fisso, ma un percorso in cui sentirsi parte attiva, creativa, responsabile. MoreKnown nasce per questo: per aiutare i ragazzi a costruire una vita professionale che sia anche umana, ispirata, ricca di relazioni e di senso. È la scuola che avrei voluto trovare io da ragazzo. Il mio sogno è che questa esperienza li aiuti a diventare donne e uomini capaci di migliorare il mondo del lavoro, e quindi anche la società”.

MoreKnown è un’esperienza che fa emergere il potenziale dei giovani e li accompagna nel costruire un futuro ricco di significato. È un percorso che invita a mettersi in gioco con coraggio, curiosità e spirito collaborativo, trasformando ogni edizione in una vera comunità di apprendimento, un laboratorio di idee e relazioni. Qui il lavoro diventa occasione di crescita personale e collettiva, un modo per contribuire attivamente a qualcosa di più grande. Tutte le informazioni e il modulo per candidarsi sono disponibili su www.moreknown.it, alla pagina academy.2bhappy.it/percorsi/moreknown, oppure scrivendo a hello@moreknown.it.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: