Torna 'Non conGelateci il sorriso' Lunedì 21 il primo Caffè Pedagogico

Torna “ Non conGelateci il sorriso, comunità locale famiglia e scuola per la prevenzione del bullismo”, manifestazione che coinvolge scuole, studenti e genitori del territorio e che ha come momento clou la presentazione dei lavori svolti dagli studenti in classe durante il SIGEP. Nell’ambito di questa tredicesima edizione, si terrà lunedì 21 ottobre alle ore 16.30 presso la Gelateria Matisse di Viserba –gelateria storica di proprietà della famiglia Pari che ha fatto nascere il progetto e lo ha accompagnato nel suo svilupo- il primo caffè pedagogico che vedrà coinvolti i genitori della scuola primaria Case Nuove. Sotto la guida del dr Maurizio Bartolucci, psicoterapeuta e presidente della Fondazione Francolini partner del progetto stesso, i genitori si confronteranno sul tema delle regole, dei “no che aiutano a crescere”, di come insegnare ai propri figli ad essere amici e di come riconoscere segnali di disagio che sono parimenti inviati sia dalle vittime sia dai bulli. Il filo rosso della tredicesima edizione di “Non conGelateci il sorriso” sarà il cyberbullismo e le strategie e le azioni concrete attraverso le quali superarlo. E’, infatti, il cyberbullismo con messaggi offensivi o umilianti diffusi in chat o sui social network a farla sempre più da padrone, responsabilità forse anche dell’età sempre più bassa a partire dalla quale si maneggia uno smartphone. La fascia di età più colpita è quella che va dagli 11 ai 17 anni e a essere più prese di mira sono le appartenenti al genere femminile, bambine e ragazze. Anche quest’anno il laboratorio teatrale e il laboratorio di educazione ai media saranno il cuore del progetto, insieme alle attività di riflessione e di rielaborazione curate direttamente dagli insegnanti; i genitori saranno coinvolti nel “caffè pedagogico” in alcune gelaterie del territorio e con l’aiuto di un esperto potranno meglio riconoscere le regole che occorre dare ai figli rispetto all’uso di internet e dei social. In occasione del 41° Sigep-Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè - le classi partecipanti si scambieranno i propri elaborati e gli apprendimenti conseguiti. Tutto tornerà poi nelle gelaterie che sostengono il progetto! Un folder conclusivo e un manifesto, infatti, proporranno le strade ideate dai ragazzi per rompere il muro del bullismo. Le scuole che partecipano alla 13° edizione sono: Misano, con il proprio consiglio comunale dei ragazzi, Bellaria con la scuola media Igea, Case Nuove con una classe di scuola primaria, Viserba con la scuola media Fermi. “Non conGelateci il sorriso” è sostenuto da Sigep, Cna e Confartigianato, Moca, Fondazione Francolini, Università degli Studi di Bologna sede di Rimini, Comune di Rimini e ha il sostegno dell’Ufficio Scolastico provinciale.