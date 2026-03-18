Torna per il terzo anno consecutivo al Teatro Pazzini di Verucchio LOCOMIX, il festival dedicato ai comici emergenti giunto alla sua 19ª edizione

Al Teatro Pazzini di Verucchio arriva LOCOMIX – Festival per comici emergenti. Le serate di selezioni si terranno sabato 21 marzo e sabato 28 marzo 2026, con inizio alle ore 21.15. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Locomotiva di San Marino e con la Compagnia Fratelli di Taglia.

LOCOMIX non è una semplice rassegna comica, ma una vera e propria competizione interattiva: il pubblico in sala sarà chiamato a partecipare attivamente votando i concorrenti e contribuendo a decretare il vincitore della serata. Durante ciascun appuntamento si esibiranno otto comici, ognuno con il proprio “cavallo di battaglia”, in performance della durata massima di otto minuti. Una giuria composta da esperti del settore selezionerà sei finalisti, che si sfideranno nella serata conclusiva.

Partecipanti – sabato 21 marzo

Dario Stroscio (Bologna)

Marco Bettelli (Casalecchio di Reno – BO)

Claudio Nebbi (Rimini)

Mago Giampiero Lucchi (Ravenna)

Fabio Ricciotti (Morciano di Romagna)

Laura Spimpolo (Bologna)

Oscar Strizzi (Pescara)

Valentina Vellucci (Bologna)

Ospite della 1ª serata: il comico Enrico Zambianchi.

Partecipanti – sabato 28 marzo

Orlando Contreras (Firenze)

Giovanni Carrossa (Padova)

Gabriele Rigo Repetto (Treiso – CN)

Vincenzo D’Andretta (Angri – SA)

Alice Michielon (Pavia)

Gigi e Ricky (Varese)

Maria Teresa Deligio (Milano)

Pino Montiroli (Sant’Angelo in Vado – PU)

Ospiti della 2ª serata: i comici Virgigno con la GN e Alberto Mattei.

A condurre le serate saranno Daniele Dainelli, della compagnia Fratelli di Taglia, ed Ettore Mularoni dell’Associazione Locomotiva di San Marino.

Le selezioni saranno accompagnate dalla musica dal vivo del Trio Beati Precari, composto da Massimo Modula (chitarra e voce), Giacomo Depaoli (percussioni) e Daniele Torri (sax e flauto traverso).

La finale è in programma sabato 18 aprile 2026 al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, nella Repubblica di San Marino.

Info e prenotazioni

Inizio spettacolo: ore 21.15

Per info: tel. 320 5769769

Ingresso: intero € 10; ridotto € 8

Riduzioni: under 25 e over 65 anni

Social: Facebook e Instagram: Teatro Pazzini Verucchio

c.s. Compagnia Fratelli di Taglia







