"Torna presto IN casa!", a Montegiardino il 9 e il 10 settembre c’è un Festival segreto che ti aspetta nelle case del Borgo

Tutto è pronto a Montegiardino, le porte delle case del piccolo borgo incantato nel cuore della Repubblica di San Marino stanno per riaprirsi, liete di ospitare la tredicesima edizione di Artisti in Casa, il festival di microspettacoli in cui case, balconi, salotti e cortili del Castello, si animano e si trasformano in veri e propri palcoscenici. L’appuntamento con Artisti in Casa, è per il 9 e il 10 settembre, a partire dalle ore 16:00, due giornate ricche di spettacoli, live e performance per un percorso sincero e intimo nell’arte, racchiuso tra le mura solide di un borgo immerso nella natura. Dal teatro al cantautorato, dalla magia alla letteratura, il piccolo Castello di Montegiardino si trasforma in un grande teatro a cielo aperto con artisti locali e internazionali. “La grande novità di questa edizione 2023 - spiega Antonio Ramberti, direttore artistico, - è la giornata di domenica 10 settembre dedicata interamente ai bambini. Il Festival si aprirà il 9 settembre alle ore 16:00 con 25 compagnie di artisti diversi, dalle più svariate discipline, impegnati nei tradizionali set di spettacolo ripetuti durante tutta la giornata fino alle 24”. Tra gli artisti che si esibiranno nomi di grido in Cartellone: gli SKIANTOS, che continuano a portare avanti il punk rock demenziale italiano anche senza Freak Antoni, con tutta la grinta tipica dell’Emilia Romagna; Maria Pia Timo, riconosciuta mattatrice del teatro comico italiano con i suoi spettacoli intrisi di monologhi divertenti, conditi da ironia intelligente e originale; Auroro Borealo, cantautore bresciano geniale e grottesco, che spinge il pubblico a interrogarsi continuamente su come la realtà non sia che una mera proiezione di noi stessi, delle nostre paure , delle nostre debolezze e a volte, perché no, del nostro disgusto e squallore. Ma ancora Teatro Patalo, Daniele Maggioli, Crista, Giovanni Toscano, Carolina Cangini e tanti altri, poeti, musicisti, scrittori e artisti che prenderanno domicilio a Montegiardino. Domenica 10 settembre invece il borgo appartiene ai più piccoli: il Festival dedica la sua seconda giornata interamente ai bambini, e con ben 12 spettacoli diversi, punta a lasciarli meravigliati e sognanti, liberi di ridere cavalcando le ali della magia e della fantasia. Il Castello degli Animali Strambi e dei Maghi senza Patente è il titolo scelto per la giornata, una grande giornata di fiaba. Il Festival si chiuderà nell’Arena poetica dei giardini, dove il pubblico si riunirà traghettato dal megafono del grande Maestro Ramberti. “Valorizzare e far conoscere il borgo, le case, il centro storico in cui sono nata e cresciuta per me è molto importante - ci racconta Marta Fabbri, presidente dell’Associazione Artisti in Casa e Responsabile Corporate Governance di Marlù - ho scelto di continuare a vivere qui, e qui è nata e sta crescendo l’azienda che ho fondato venti anni fa insieme alle mie sorelle, Monica e Morena. Poter fare qualcosa di concreto, animare con un festival artistico il castello di Montegiardino e farlo conoscere e riconoscere al di fuori della realtà di San Marino è per me un piacere e un onore. Ringrazio il Capitano di Castello di Montegiardino Giacomo Rinaldi, la Giunta di Castello e Marlù per il supporto datoci. Marlù sostiene e promuove da sempre iniziative culturali di livello”. “Artisti in Casa è un evento davvero particolare, che esalta la peculiarità di uno dei nostri Castelli più belli - ci tiene a sottolineare il Segretario di Stato Federico Pedini Amati - Devo dire che l’organizzazione di questo evento, impeccabile e attenta, è riuscita a creare qualcosa di perfetto per il piccolo territorio in cui si sviluppa. Gli eventi nei castelli permettono di far conoscere a pieno il nostro territorio, che offre scorci unici. Sono certo che Artisti in Casa sarà apprezzato e farò registrare l’ennesimo record di ingressi”. “Posso definirlo un evento “vero”, dove una specie di magia si rinnova ogni anno, e ogni artista dà il massimo e il meglio di sé, dove la vicinanza tra chi fa e chi vede e ascolta è praticamente azzerata in un gioco sorprendente che emoziona e riempie gli animi” ci racconta ancora Ramberti, “un lavoro fortemente e propriamente culturale, dove la scoperta è alla base di tutto e il cui fine principale è l’arricchimento di chi ne fruisce. Ogni volta mi piace esserne ideatore e protagonista assieme a tutti i membri della nostra associazione, Umberto, katia, Maddalena, Vito, Samuele, Manu, Alan, Marcello, capitanata magistralmente dalla nostra Presidente Marta Fabbri. Anche per noi, ogni volta è scoperta, stupore e qualche lacrima di emozione. Venite ad Artisti in casa! Nei nostri tinelli, nelle nostre camerette, nei nostri minuscoli cucinotti c’ è un’ universo colorato, travolgente che vi farà volare in alto per poi planare dolcemente. Vi ritroverete seduti, felicemente pieni di cose belle. Potrete dirlo forte: “sì questa è anche casa mia”, e lo direte ancora una volta”.

