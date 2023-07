Torna Symbol Remember per celebrare la discoteca più iconica di San Marino Appuntamento sabato 15 luglio a Campo Bruno Reffi

La 3° edizione dell’evento Symbol Remember è stata presentata questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo. Dopo i grandi successi delle due edizioni precedenti, torna sabato 15 luglio, la serata dedicata alla mitica discoteca sammarinese che negli anni ‘90 ha fatto epoca.

Confermata anche quest’anno la location in Centro Storico, Campo Bruno Reffi, che nella scorsa edizione aveva incantato tutti i presenti con il suo incredibile tramonto e che sabato prossimo accoglierà tutti coloro che vorranno rivivere oppure scoprire il fascino di un’epoca unica con uno straordinario programma. La grande novità 2023 sarà lo Show Vinil Dj Set con Gianmaria Montanari in arte Gianma Dj che, a partire dalle 23.30 ricreerà l’atmosfera che si respirava al Symbol negli anni 90 con le hit che si suonavano al Symbol Club rigorosamente in vinile. Alle 00.10 un Video Emozionale Symbol mostrerà immagini della storica discoteca di Domagnano e, a seguire, salirà sul palco Nathalie Aarts “The Soundlovers”, il gruppo musicale nato nell’aprile del 1996 che proporrà tante hit create insieme ai produttori italiani tra i quali Molella e Phil Jay. Tra i brani più conosciuti autentiche chicche di quel periodo “Run Away”, “People” “Another Day”, “Surrender”, “Mirando El Mar” “Walking” e tante altre.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Dici Symbol e dici divertimento. Symbol era un locale straordinario, che dettava mode e faceva tendenza in Italia. Mi auguro che possano essere molti i sammarinesi che sabato sera saranno all'evento "remember" per ricordare i fasti di un tempo, rivivere momenti felici con la musica giusta e la compagnia migliore. La famiglia Ercolani ha il grande merito di far rivivere il locale con questi appuntamenti estivi ma il sogno che tutti noi culliamo e per il quale, anche personalmente voglio impegnarmi, è quello di tornare ad avere un giorno, un locale a San Marino, che possa far divertire i nostri giovani e richiamare persone da oltre confine. Ringrazio di cuore la Famiglia Ercolani, gli sponsor che sostengono il progetto, gli organizzatori e tutti coloro che sono impegnati per l'organizzazione dell'evento. Buon divertimento!”.

L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato dall’Associazione Symbol Club con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo



Programma

20.00 Cocktail di benvenuto

21.00 Inizio cena di gala

22.30 Dj Set Mr Lori G & Marco Corona - R&B Symbol Remember

23.15 Taglio della torta celebrativa

23.30 Show Vinil Dj Set con Gianma Dj

00.10 Video Emozionale Symbol

00.15 Special Guest Nathalie Aarts “The Soundlovers”

01.00 Dj Set Maurizio Nari & Marco Moda



Ingresso con cena: € 45,00 - Prenotazione obbligatoria.

Ingresso dopo cena dalle 22.30: a partire da € 15,00 con consumazione

Parte del ricavato del Symbol Remember Symbol Club andrà all’associazione ASDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno).



Parcheggio

Navette punti raccolta parcheggi in partenza ogni 15 minuti dalle 19.00: P9 – P2A – P2B – P3

Info e prenotazioni

T 335 7247174

www.facebook.com/symbolclubrsm - www.instagram.com/symbol.club.sm/



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

