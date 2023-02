Torna Una Voce per San Marino, sabato sera la finalissima che decreterà il partecipante sammarinese a Eurovision Song Contest “Liverpool 2023”

Sabato sera torna Una voce per San Marino, il contest musicale organizzato da Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino RTV e Media Evolution che mette in palio l’accesso a Eurovision Song Contest “Liverpool 2023”. Per il secondo anno consecutivo, al termine di una lunga fase di selezioni e semifinali, talenti musicali provenienti da diverse nazioni nel mondo si esibiranno sul palco del Teatro Nuovo Dogana durante la finalissima che sarà trasmessa in sui canali TV e web di San Marino RTV. A condurre l’evento ci saranno Jonathan Kashanian e Senith, sul palco saliranno ospiti prestigiosi e Al Bano dirigerà la giuria chiamata a stilare la classifica. Una Voce per San Marino, giunto alla seconda edizione, si appresta ad essere, come accadde lo scorso anno, uno dei più prestigiosi appuntamenti del palinsesto eventi messo a punto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, catalizzerà l’attenzione di media nazionali e internazionali e porterà, ancora una volta, la Repubblica di San Marino al centro dell’attenzione della scena musicale.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “La Segreteria di Stato per il Turismo ha creduto e crede moltissimo ad un evento che fin dalla sua prima edizione ha portato alla ribalta la Repubblica di San Marino attirando un’attenzione mediatica parificabile ad investimenti in promozione di diversi milioni di euro. L’edizione 2023 sarà dedicata ad un caro amico, che insieme a me ha creduto nel progetto e che ci ha recentemente lasciato, Ludovico Di Meo. Grazie a lui e alla San Marino RTV e a Media Evolution il progetto è ormai decollato e si è posizionato al centro della scena musicale italiana. Vorrei sottolineare come, oltre alla finale, che richiede un’imponente organizzazione a richiama grande attenzione, vi siano state, nei mesi scorsi, numerose giornate di casting, academy e selezioni che hanno portato migliaia di persone in Repubblica in presenza. Una voce per San Marino è un evento unico al quale sono lieto di aver dato il là. Buona serata a tutti coloro che saranno presenti al Teatro Titano, buona visione a chi ci seguirà da casa. E per quanto riguarda la competizione, vinca il migliore”.

Cs SdS Turismo