Torna Visionnaire, l’inferno 2.0 è la Cava dei Balestrieri di San Marino

Per lo show immersivo prodotto da Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi una nuova location per uno spettacolo ancora più emozionante

Dopo il successo delle prime due edizioni ritorna, nel Centro Storico della Repubblica di San Marino, Visionnaire Peforming Arts Experience, lo show che unisce arte performativa, musica, danza ed effetti speciali ideato e diretto da Simone Ranieri per Illusion Group e distribuito da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa.

Prima lo show-case dell’estate 2020 poi lo spettacolo itinerante del 2021, quest’anno sarà l’anno di un grande show immersivo in un’arena naturale unica al mondo: la Cava dei Balestrieri. “A riveder le stelle 2.0” si annuncia “magico” già dalla location.

Le date sono state annunciate: artisti in scena il 16 e 17 luglio ma è stata prevista l’esclusiva possibilità di seguire, la sera precedente, anche le prove live.

La scelta di date e location la spiega direttamente il direttore artistico e regista di Visionnaire Simone Ranieri che annuncia anche qualche novità: “Questo show, che già da questa estate è destinato a girare diverse città italiane e che punta a divenire internazionale sotto tutti i punti di vista, è stato inizialmente ideato per la Repubblica di San Marino e qui trova ancora una volta il suo miglior palcoscenico… Tra le pietre del Centro Storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO siamo a casa e qui vogliamo mettere in scena il nostro miglior spettacolo. Ogni anno cerchiamo set nuovi per far vivere a chi sceglie di seguirci l’esperienza più intensa possibile. Quest’anno abbiamo abbandonato lo show itinerante dello scorso anno per allestire una vera e propria arena che garantisca un’esperienza unica e a 360 gradi a chi sceglie di prendere parte allo spettacolo”.

In realtà personaggi e parate continueranno ad animare il Centro Storico nelle ore che precedono l’evento: “La volontà è quella di concedere agli spettatori di conoscere i protagonisti di Visionnaire già dal loro arrivo in Centro Storico -prosegue Ranieri che spiega anche come sia stato confermato il tema della narrazione del 2021 che però assumerà quest’anno una linea più romantica, se è vero infatti che Visionnaire 2022 sarà A riveder le stelle 2.0 è vero anche che questo sarà il più spettacolare viaggio d’amore nell’inferno di Dante”.

Nuove performance, nuovi artisti internazionali (molti dei quali protagonisti di celebri programmi televisivi), installazioni aeree ed effetti speciali, musica, proiezioni e arti performative uniche nel suo genere. Oltre 50 persone coinvolte nel progetto, 20 artisti in scena, dozzine di tecnici, esperti di fuoco, scenografi, truccatori, costumisti e ingegneri certificatori delle installazioni, saranno all’opera nella Cava dei Balestrieri della Repubblica di San Marino per rendere perfetto Visionnaire 2022 e garantire un’esperienza totale agli spettatori che verranno catapultati nell’inferno di Dante e non solo…

I biglietti che dalla prossima settimana saranno acquistabili sulle piattaforme online garantiranno l’accesso a 350 persone ogni sera (prova generale del 15 luglio, spettacoli del 16 e del 17 luglio). Biglietto a posto unico a 12 euro per sabato e domenica, a 5 euro per le prove del venerdì.

Visionnaire è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino e distribuito da Nextime Eventi.

Comunicato stampa

NexTime Eventi