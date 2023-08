Tornano a San Marino i Go Kart per tutti di Niko Tremolada, anche per ciechi e ipovedenti!

I Go-Kart, con le loro quattro ruote e il ruggente motore, sono veicoli affascinanti che attirano persone di tutte le età. Queste piccole macchine da corsa offrono un'esperienza unica di guida, dove l'emozione, la velocità e la sicurezza si fondono in un mix perfetto per il divertimento di tutti. Non importa se sei giovane o anziano, un principiante o un pilota esperto, i Go-Kart sono la scelta ideale per vivere la passione dei motori in modo sicuro e accessibile. E a proposito di fruibilità chi meglio della “Scuderia” Wheelchair Karting? Una realtà pionieristica nel campo dell’inclusione ed in continua espansione ed evoluzione: oggi infatti si arricchisce di nuovi mezzi Go-Kart Biposto a guida assistita, che saranno utilizzati in anteprima proprio sul circuito di Tuttavia…che Spettacolo! Colui che sui vecchi mezzi veniva trasportato da Niko e dai suoi collaboratori piloti, ora diventa protagonista alla guida. Questi mezzi potranno essere guidati da soggetti con diverse disabilità motorie, ma anche autismo, sindrome di down, e addirittura ciechi e ipovedenti potranno mettersi in gioco guidando loro stessi questi nuovi Go-Kart, accompagnati e sostenuti da un referente Wheelchair Karting che fornirà la necessaria eventuale collaborazione. Per accedere alle Tuttavia…che Spettacolo! la precedenza è concessa alle persone con disabilità, ma la nostra è una manifestazione aperta a tutti, bambini e adulti, sia da spettatori che partecipanti. I Go-Kart stessi sono a disposizione di tutti per regalare a chiunque un'esperienza di guida avvincente e sicura per tutte le persone e di tutte le età. Con la loro semplicità di guida, sicurezza e versatilità, i Go-Kart rimangono una delle forme di intrattenimento più coinvolgenti, amate e popolari in Italia e nel mondo. Niko e la sua “scuderia” vi aspettano!