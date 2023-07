SAN MARINO Tornano i concerti all'Alba

Tornano i concerti all'Alba.

– Torna dal 23 luglio al 20 agosto una delle rassegne più attese dell’estate musicale sammarinese. Se ne parla, si cercano indiscrezioni su chi sarà l’artista di quell’edizione, la pasticceria che fornirà i mitici bomboloni del dopo concerto, la si imita anche fuori territorio, è una certezza della programmazione musicale da tre lustri. Quindi con la XV edizione si decreta che è un’abitudine ed una “tradizione” assistere all’Alba sul Monte... in Concerto. L’Associazione Musicale Camerata del Titano, organizzatrice e sostenitrice del progetto, propone anche per questo 2023 un cartellone vario nei generi e ricco nei contenuti, con artisti che faranno emozionare e divertire. Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo: "Questo evento che, voglio ricordarlo anche quest'anno, nacque per volontà del compianto Romeo Morri, è ormai un appuntamento tradizionale dell'estate sammarinese. La musica all'alba della Camerata del Titano guidata dal Maestro Ciavatta è piacevole ed apprezzata da visitatori e turisti. " Lazzaro Rossini – Segretario Particolare, Segreteria di Stato per l’Istruzione e per la Cultura: "L'intero universo si basa su frequenze, onde, vibrazioni. Come la musica. Non c'è niente di migliore di Alba sul Monte e della musica della Camerata del Titano per salutare il nuovo giorno, il tempo che passa e le persone che si svegliano. E' un evento apprezzatissimo, grazie a nome del Segretario di Stato per la Cultura Andrea Belluzzi e a nome mio personale a chi si impegna per organizzarlo." Come da tradizione, si inizia la penultima domenica di luglio, il 23, nello spettacolare ed esclusivo scenario degli Orti dell’Arciprete dietro la Basilica del Santo, una terrazza che consente una visione unica di un panorama mozzafiato e di avere una “poltrona in prima fila” per vedere sorgere il sole. Tutto questo in un luogo storico, intimo, dedicato al silenzio ed alla meditazione. Appuntamento alle 6.00 del mattino con ACCORDION CONCERT ORCHESTRA. Da alcuni anni è una consuetudine inaugurare questa rassegna di concerti con il suono della fisarmonica, un punto fermo delle ultime edizione che ogni anno viene declinato in modo nuovo originale e diverso. Per questa XV edizione, il Concerto Inaugurale sarà affidato ad una piccola Orchestra di Fisarmoniche, capeggiata da tre docenti fra i più prestigiosi di questo strumento: Paolo Vignani, Gabriele Marangoni, e Sergio Scappini. L’aria rarefatta che spira agli Orti dell’Arciprete e il levare del sole saranno il contesto ideale per musiche che spaziano dal romanticismo di Gounod e Dvorak, fino alle atmosfere più calde e contemporanee di Loewe e Piazzolla. Il 30 luglio sarà la volta de I GRANDI CLASSICI non della “classica”. In ogni edizione viene sempre inserito un concerto di genere diverso dalla musica classica, con qualche elemento legato al termine “classico” nella sue eccezione più ampia. In questo caso i Thundern Brothers propongono un repertorio che fa riferimento “ai classici”, alle hits del repertorio blues, soul, rock, pop, con brani tratti dagli standard di Redding, Pickett, Prince, Mina, Brown. L’ironia intelligente sarà il focus del concerto del 6 agosto con ELECTRIC STRING TRIO (EST). Tre musicisti classici (violino, violoncello e contrabbasso), partendo da pagine di grandi autori come Mozart e Rossini, si divertono ad ironizzare, deformare, piegare verso ritmi di bossa nova, jazz, funky. Una lettura irriverente e dissacrante che è anche l’occasione per apprezzare come alcune musiche del passato (patrimonio della memoria comune) possano essere rilette e sostenere il confronto con i tempi. Domenica 13 agosto le danze e le sonate saranno il fulcro del Concerto per due flauti del DUO HARMONIUS. Composto dalla sammarinese Monica Moroni e da Raffaele Bifulco, nell’atmosfera degli “Orti”, il suono dolce e suadente del flauto traccerà un percorso musicale dalle danze popolari medievali, attraverso i balli delle corti rinascimentali e barocche, fino ad arrivare alle fantasie ottocentesche. Il concerto sarà anche l’occasione per ascoltare come uno strumento per sua natura melodico, crea armonie e polifonie dell’intrecci di strumenti di diversi registri. Domenica 20 agosto, ancora un concerto intrigante ed originale per l’ultimo appuntamento con Alba sul Monte... in Concerto. Il “graffio” e la “pastosità" del suono del sax sembrerebbero davvero lontani dal “cristallino" e “limpido" suono dell’arpa. Anche i mondi sonori ai quali i due strumenti fanno riferimento sembrerebbero davvero inconciliabili. Invece l’ALEXANDER DUO - Alessandro Creola e Alessandra Zivieri - riusciranno a creare atmosfere uniche nella rilettura dei classici della musica. Vivaldi, Piazzolla, Brumke, rivivranno in una luce nuova e diversa, com’è diversa e nuova ogni giorno la luce dell’alba. Al termine dei concerti, come tradizione, seguirà la colazione con caffè e bomboloni per tutti i presenti. L’evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ed organizzato dall’Associazione Musicale Camerata del Titano con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo e il sostegno della Società Unione Mutuo Soccorso, Cassa di Risparmio di San Marino, Unione Sammarinese Commercio e Turismo e la San Marino Artist. Tutti i concerti sono ad ingresso unico (5,00 €), compresa la colazione.

cs Visit San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: