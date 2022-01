Tornano i Corsi Liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese

Partiranno il 14 febbraio i corsi liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese. I corsi liberi sono corsi di musica organizzati al di fuori del percorso preaccademico ed accademico, per adulti e ragazzi al sopra dei 16 anni di età, pensati per chi si approccia per la prima volta ad uno strumento musicale o al canto o per chi vuole approfondire le proprie conoscenze. Per l’edizione 2022 tornano le proposte più apprezzate degli ultimi anni: Canto Jazz con Sara Jane Ghiotti, Chitarra Moderna ed Elettrica tenuto da Angelo Guidi, Musica Elettronica e composizione elettroacustica a cura di Massimiliano Messieri, Pianoforte con Gea Gasperoni e Violino con Marco Santi. Le lezioni, a cadenza settimanale, si terranno in orario preserale e serale, potranno essere individuali o collettive, in base alla tipologia di corso prescelto. I corsi si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto Musicale Sammarinese, in relazione alla prevenzione dei rischi da contagio da Covid-19. I corsi partiranno dal 14 febbraio e sarà possibile iscriversi tramite procedura on-line su www.ims.sm entro l’11 febbraio 2022. Le lezioni si terranno presso la sede di via Napoleone Bonaparte dell’Istituto Musicale Sammarinese, presso la Scuola Elementare “La Sorgente” di Città. Per avere maggiori informazioni sui costi e i contenuti dei corsi è possibile consultare il sito web dell’Istituto Musicale www.ims.sm.

Cs Istituto Musicale Sammarinese