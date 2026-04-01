Tornano i meet&greet di Amici&Marlù a Bologna, Rimini e Roma

Marlù rinnova anche quest’anno la sua presenza ad Amici, confermando un legame autentico con il mondo dei giovani e dei loro sogni. Un percorso – arrivato anche quest’anno alla fase finale del programma. Cuore della collaborazione, il Premio Marlù Keep Dreaming, offerto a tutti gli allievi che accedono al Serale, per celebrare il loro impegno e incoraggiarli a continuare a credere nel proprio sogno. È da questa visione che nascono anche i Meet&Greet Marlù: occasioni reali di incontro, pensate per trasformare le emozioni del programma in esperienze da vivere. Si è svolto ieri, martedì 31 Marzo, nel cuore di Bologna, il primo Meet&Greet firmato Marlù con i ragazzi di #Amici25. Il flagship store Marlù di Via dell'Indipendenza si è animato fin dal primo pomeriggio, accogliendo fan e appassionati accorsi per vivere un momento di condivisione autentica. Tra sorrisi, autografi e tanta energia, il pubblico ha potuto incontrare da vicino i tre giovani talenti appena usciti dalla scuola di Amici: Opi, Michele e Antonio. Ad aprire l’evento, un’esperienza esclusiva riservata a venti fan selezionati attraverso le attività social Marlù: un momento intimo e diretto, in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di dialogare con i ragazzi, porre domande e condividere emozioni. A seguire, il Meet&Greet aperto al pubblico ha trasformato lo store in uno spazio vivo, fatto di incontri, racconti e connessioni reali. Questo primo appuntamento segna l’inizio di un percorso che proseguirà con altri due eventi, a Rimini e a Roma, pensati per rafforzare il legame tra i protagonisti di Amici, Marlù e le loro community. #KeepDreaming con Marlù non è solo un claim. È un invito a non smettere mai di credere nei propri sogni.

C.s. - Marlù







