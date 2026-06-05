Tornano le Magic Hours: a San Marino Outlet 9 ore di shopping a metà prezzo, dj set e intrattenimento

Le Magic Hours, la grande festa dedicata allo shopping al San Marino Outlet, sono pronte a tornare e quest’anno saranno in “formato XXL”. Per l’edizione 2026, in programma venerdì 12 giugno, l’orario delle promozioni si estenderà infatti dalle 15:00 fino a mezzanotte: nove ore di convenienza extra durante le quali, in tutti i negozi aderenti all’iniziativa, la merce esposta sarà proposta con uno sconto straordinario del 50%. A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente ci saranno musica e spettacolo, con dj set e le spettacolari esibizioni di Foot Table nella Event Plaza. Dal 12 al 14 giugno, infatti, San Marino Outlet diventerà un palcoscenico internazionale dedicato allo sport e al divertimento ospitando il primo Campionato Europeo di Foot Table. Tra una sessione di shopping e l’altra, inoltre, il pubblico potrà concedersi una pausa di gusto e relax nei ristoranti e bar dell’Outlet. Il collegamento in bus per un viaggio comodo e senza pensieri da Rimini Per chi desidera raggiungere San Marino Outlet senza auto, dalla Riviera tutti i giorni è attiva l'Autolinea Rimini San Marino che, con partenza dalla Stazione Ferroviaria di Rimini, consente un facile collegamento anche per chi arriva in treno (percorsi e orari al seguente link: https://www.benedettinispa.com/it/san-marino-outlet).

C.s. San Marino Outlet









