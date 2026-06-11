Tornano le Magic Hours al San Marino Outlet: nove ore di shopping a metà prezzo, dj set e il grande spettacolo del Foot Table

Conto alla rovescia per il ritorno delle Magic Hours al San Marino Outlet. Domani, venerdì 12 giugno l'appuntamento dedicato allo shopping si presenterà in una speciale edizione XXL, con nove ore consecutive di promozioni straordinarie, intrattenimento e sport. Dalle 15.00 fino a mezzanotte, i visitatori potranno approfittare di uno sconto extra del 50% sulla merce esposta nei negozi aderenti all'iniziativa, aggiungendo ulteriore convenienza ai prezzi outlet. Un'occasione unica per fare shopping nelle prestigiose boutique dell’Outlet e vivere una giornata all'insegna del divertimento. Ad arricchire l'esperienza ci saranno dj set, animazione e spettacolo, ma soprattutto un evento sportivo destinato a richiamare l'attenzione di appassionati e curiosi da tutta Europa: il primo European Foot Table Championship, in programma dal 12 al 14 giugno proprio al San Marino Outlet. Scelto come sede ufficiale della manifestazione, il San Marino Outlet ospiterà oltre 150 atleti provenienti da 18 Paesi europei che daranno vita a sfide spettacolari che il pubblico potrà ammirare gratuitamente nella Event Plaza. La giornata inaugurale del 12 giugno sarà dedicata all'accoglienza delle delegazioni, ai sorteggi ufficiali, alla presentazione dei giocatori e alle attività promozionali aperte al pubblico. Durante le Magic Hours, infatti, i visitatori potranno assistere a esibizioni e dimostrazioni di Foot Table e persino mettersi alla prova in campo, vivendo da protagonisti l'atmosfera del Campionato Europeo. Le competizioni entreranno poi nel vivo il 13 e 14 giugno con le gare di singolo maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto. L'European Foot Table Championship è organizzato dall'Associazione Sportiva TGE San Marino in collaborazione con MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, con la International Federation of Foot Table (FIFT) e con il coinvolgimento delle istituzioni della Repubblica di San Marino.

C.s. - San Marino Outlet







