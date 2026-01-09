Tornano su Italia 1 le repliche di “Sfida Impossibile” a San Marino

A partire da domenica 11 gennaio, Italia 1 riproporrà le repliche della seconda edizione di Sfida Impossibile, il programma condotto da Stefano Corti, girato interamente nella Repubblica di San Marino, che mette alla prova i limiti tra sport e intrattenimento, trasformando ogni puntata in una sfida unica, fatta di coraggio, ironia e voglia di superare se stessi. Per tutti coloro che volessero rivivere le avvincenti sfide a San Marino, l’intera seconda stagione andrà in onda la domenica alle 11.45, con la seguente programmazione:

- Domenica 11 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Marco Melandri

- Domenica 18 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Ivan Zaytsev

- Domenica 25 gennaio alle ore 11:45: Puntata con Elisa Di Francisca

- Domenica 1 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Kristian Ghedina

- Domenica 8 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Vincenzo Nibali

- Domenica 15 febbraio alle ore 11:45: Puntata con Andrew Howe

Gli episodi sono sempre disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infinity (https://mediasetinfinity.mediaset.it/). “Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci.

