Tornei dei castelli 2026: 50 anni di storia, 70 anni della Federazione Balestrieri Sammarinesi

La Repubblica di San Marino si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti e rappresentativi della propria tradizione storica: il Torneo dei Castelli, che quest’anno raggiunge il prestigioso traguardo della 50ª edizione, unendosi alle celebrazioni per il 70° anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi. L’evento si terrà sabato 30 maggio 2026, a partire dalle ore 15.00, presso la Cava dei Balestrieri nel Centro Storico di San Marino, e vedrà la partecipazione dei Balestreieri in rappresentanza dei Castelli della Repubblica che si sfidano in una spettacolare gara di tiro a squadre, con la balestra antica da banco, una disciplina storica profondamente radicata nella tradizione sammarinese, in una giornata all’insegna della storia, dell’identità e della valorizzazione della tradizione. Ogni partecipante, vestito con abiti medievali fedelmente ricostruiti, rappresenta il proprio Castello e compete con gli altri in una prova di precisione e abilità, finalizzata a centrare il bersaglio con la massima accuratezza, all’insegna di un rigoroso cerimoniale storico, che rievoca l’antico spirito delle competizioni cavalleresche. Nell’occasione sfileranno anche i bambini vincitori del concorso artistico al quale hanno partecipato dieci classi della Scula elementare, 250 bambini, della Repubblica di San Marino, che prevedeva la realizzazione di un disegno raffigurante lo stemma del proprio Castello e quello della propria scuola. L’edizione 2026 è infatti resa ancora più significativa dal progetto dedicato alle scuole dal titolo “Le radici della tradizione per le nuove generazioni”, durante l’anno la Federazione Sammarinese Balestrieri ha fatto visita ai plessi con un’ora didattica destinata a spiegare ai bambini, storia e valore di questa realtà importante. I bambini risultati vincitori del concorso sfileranno in corteo con i vessilli realizzati a partire dai loro disegni, dando vita a un simbolico e suggestivo incontro tra memoria storica e futuro della comunità sammarinese. Ad arricchire la manifestazione sfilate storiche, esibizioni di tamburini, musici, sbandieratori e figuranti in costume, impegnati nell’evocazione di un’atmosfera immersiva e coinvolgente, foriera di un viaggio a ritroso nel tempo sino all’epoca medievale. L’evento gode del Patrocinio della Segreteria di Stato per l’istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per gli Affari Interni.



Dichiarazioni istituzionali:



Teodoro Lonfernini- Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura “Il Torneo dei Castelli rappresenta molto più di una rievocazione storica: è un patrimonio culturale vivo, capace di unire generazioni diverse attorno ai valori dell’identità, della partecipazione e del senso di appartenenza alla nostra Repubblica. Il coinvolgimento delle scuole in questo importante anniversario testimonia la volontà di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle nostre tradizioni, affinché possano conoscerle, custodirle e tramandarle nel tempo.”



Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni: “Il Palio dei Castelli ha un tema molto esteso, coinvolge scuole, sport, Castelli, una tradizione già presente nei nostri Statuti, la Federazione Sammarinese Balestrieri è da sempre molto rappresentativa dello spirito identitario, lo porta nel mondo con un ruolo istituzionale. Oltre al valore sportivo e competitivo, l’evento ha un forte significato simbolico: rappresenta l’unione tra passato e presente, la conservazione delle radici storiche della Repubblica e l’orgoglio identitario dei sammarinesi”.









