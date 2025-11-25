Tour Music Fest 2025: Edoardo Gili, talento pesarese e artista della scuderia Lotus Music Production, vola a San Marino per la finale nazionale dei Cantautori

Edoardo Gili ha superato con successo le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest, accedendo alle finali nazionali della categoria Cantautori, che si terranno nella Repubblica di San Marino. Un traguardo significativo anche per Lotus Music Production, etichetta sammarinese con cui l’artista collabora stabilmente, rafforzando così il legame tra la sua musica e il territorio che ospita la fase decisiva del contest.

L’obiettivo ora è conquistare un posto nella finalissima europea del 30 novembre presso l’Auditorium Little Tony, al cospetto di una giuria d’eccezione composta da Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dalla celebre Kara DioGuardi, autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e giudice di American Idol.

Su oltre 28.000 artisti selezionati durante le audizioni in 13 Paesi europei, Edoardo Gili – 32 anni, originario della provincia di Pesaro e Urbino – ha già raggiunto una qualificazione di grande rilievo, che gli permetterà di esibirsi su un palco prestigioso e ambire agli importanti premi in palio: una borsa di studio presso il Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro.

La commissione del Tour Music Fest, composta da esperti e professionisti del settore, ha riconosciuto in Gili una forte identità artistica, una comunicativa naturale e una vocalità convincente: qualità che lo avvicinano al sogno della finalissima, palco che negli anni ha visto emergere nomi come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le Finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre nella Repubblica di San Marino, con oltre 650 artisti provenienti da tutta Europa, 50 eventi gratuiti e la partecipazione di professionisti come Kara DioGuardi, Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Paola Folli, Francesco Rapaccioli, Andrea Rodini e i coach del Berklee College of Music.

Il prossimo appuntamento di Edoardo Gili sarà il 26 novembre presso l’Auditorium Little Tony di San Marino per la finale nazionale della categoria Cantautori.

