Tour Music Fest – Music Meeting & Festival | Grande successo di pubblico e presenze a San Marino per la prima edizione della manifestazione dedicata alla musica emergente.

Grande Successo di pubblico e presenze alla prima edizione del Tour Music Fest - Music Meeting & Festival, l’evento conclusivo del Tour Music Fest, che per la prima volta si è svolto nella meravigliosa Repubblica di San Marino che, con i suoi teatri, le piazze e i suoi locali si è dimostrata cornice perfetta per un evento che dal 22 al 27 novembre ha reso la Repubblica il cuore pulsante della musica emergente Italiana e Europea. Nelle 6 giornate di festival sono stati ben 51 gli eventi ospitati nelle 6 location coinvolte (Teatro Nuovo di Dogana, Teatro Titano, la sala Little Tony di Serravalle, Piazza della Libertà, la discoteca Purple Vision Club e l’Atlante Shopping Center), su cui si sono alternate le performance di 460 formazioni artistiche emergenti provenienti da tutta Italia ed Europa e 15 masterclass formative con artisti e personaggi di calibro nazionale, come Mogol, Boosta, Ensi, Paola Folli, Massimo Bonelli (organizzatore del Concertone del Primo Maggio), Alessandro La Cava (Autore di Sangiovanni, Rkomi, Amoroso e molti altri), Mazay, Franco Fussi e internazionale, come i Coach di Berklee College of Music e l’Americana Kara Dio Guardi, tra le donne più influenti della discografia americana secondo Forbes. In un periodo di bassa stagione per il territorio, l’evento, patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo e in collaborazione con l’Ufficio del Turismo, ha sviluppato migliaia di presenze nei 6 giorni di festival con circa 1250 artisti partecipanti, oltre 5.000 spettatori durante i vari appuntamenti e gli spettacoli di punta della manifestazione. Anche sul web e sui social il festival ha raggiunto degli ottimi risultati con più di 100.000 visite al portale dedicato, 3 milioni di visualizzazioni sulle varie piattaforme social, oltre 500 pubblicazioni in varie testate online e cartacee, nazionali e locali, numeri che confermano un ottimo impatto dal punto di vista della comunicazione e della risposta del pubblico. Numeri importanti ma anche tanta qualità artistica sui palchi, con artisti selezionati su oltre 12.000 proposte artistiche da una giuria di qualità capitanata da Mogol e con oltre 20 professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. “Tour Music Fest è un evento complesso che prevede parecchie criticità ma che è stato portato avanti dagli organizzatori in maniera impeccabile -ha ricordato il Segretario di Stato Federico Pedini Amati-. Tutte le parti in causa si sono dette soddisfatte per come l’organizzazione ha saputo gestire una manifestazione di tale portata: ospiti, concorrenti, pubblico, partner. La soddisfazione ci porta a dire che il Tour Music Fest tornerà a San Marino e, ovviamente, a rivolgere un caloroso ringraziamento a chi si è impegnato per garantire questo successo”. “Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dall’evento ed è stato un piacere poter lavorare con le istituzioni Sammarinesi che ci hanno supportato durante tutto il processo di pianificazione e gestione dell’evento” ha dichiarato Gianluca Musso, direttore generale del TMF che continua “ abbiamo proposto un programma di eventi completo, che potesse offrire formazione e intrattenimento alle migliaia di persone che ci hanno raggiunto e, complice il richiamo turistico di San Marino, molte di queste persone hanno scelto di soggiornare più giorni o addirittura tutta la settimana. Questo ci ha permesso di creare un contesto fantastico in cui la Repubblica è stata “invasa” dalla musica e dalla cultura. Siamo davvero felici della riuscita e siamo già al lavoro per un’edizione 2023 ancora più coinvolgente e ricca di sorprese”.

Qui tutti i vincitori della Manifestazione: ● Djomi da Ravenna è il vincitore della categoria rapper ● Arianna Serra da Chiavari (GE) è la vincitrice della categoria interpreti ● Roberta Scandurra di Trecastagni (CT)è la vincitrice nella categoria cantautori ● VIO di Genova, vincitrice categoria junior singer ● Vincenzo Pulpito da Taranto, vincitore della categoria DJ ● Ilinoise da Perugia vincitore della categoria DJ producer ● Stefano Leonardi da Adrano (CT) vincitore della categoria pianisti ● Tancredi Burza di Bologna vincitore della categoria pianisti junior ● Lorenzo Biricocoli di Roma è il vincitore della categoria batterista ● Patrizio Pezzuto di Mozzo (BG) vincitore della categoria bassisti ● Annalisa Zito da Pisa, vincitrice della categoria chitarrista ● Giano da Gravina in Puglia (BA) vincitore della categoria baby singer ● Alex Ranaldo da Ginosa (TA) vincitore della categoria batterista junior ● Alessandro Seggio da Gossolengo (PC), vincitore della categoria chitarrista junior ● XGIOVE da Porto Sant'Elpidio (FM) sono i vincitori della categoria band ● Andrea Berti Suman di Roma è il vincitore della categoria autore ● Maurononsoloblues da Firenze è il vincitore della categoria interpreti over ● Zio998 da Genova è il vincitore della categoria interpreti over

Artist of the year di questa edizione 2022 è Roberta Scandurra Ricordiamo che la finale andrà in onda sabato 10 dicembre alle ore 20.30 su San Marino RTV. Partner istituzionali: Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino. Official Partners: Riunite, Algam Eko, Today, Rtv San Marino, Briidge, Purple Vision Club, Atlante Shopping Center.

c.s. Ufficio del Turismo