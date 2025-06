Tourism Innovation Forum: San Marino si prepara ad accogliere le menti del turismo di domani

– La Repubblica di San Marino si appresta ad ospitare, nella giornata di martedì, 10 giugno 2025, un appuntamento di risonanza internazionale: il “NEXT – Tourism Innovation Forum”. Concepito nell’ambito delle iniziative del Tavolo Turistico Territoriale “The Lovely Places”, l'evento si conferma come una piattaforma di eccellenza per l'analisi delle dinamiche emergenti, degli investimenti strategici e delle nuove narrazioni che stanno ridefinendo il settore turistico globale.

L'edizione inaugurale, attesa per martedì, aspira a divenire un punto di riferimento essenziale per operatori, accademici e istituzioni. Organizzato dalla Segreteria di Stato per il Turismo di San Marino, con la preziosa collaborazione del Ministero Italiano per il Turismo, delle Regioni Marche ed Emilia-Romagna, e di autorevoli istituzioni nazionali e internazionali, il Forum accoglierà amministratori pubblici, professionisti del settore, studiosi, giornalisti, investitori e influencer. Sarà un’opportunità di confronto e crescita professionale di elevato profilo, proiettata verso il futuro.

Il programma della giornata si articola in momenti di alta formazione e dibattito, pensati per stimolare riflessioni profonde e delineare traiettorie innovative: 

Ore 10:00: Inni Nazionali con Alessandra Busignani

Ore 10:05: Saluti di Apertura di Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Introduzione ai lavori di Roberto Chiesa, Presidente Consulta per l’Informazione. Moderano i lavori Roberto Chiesa, Maria Letizia Camparsi e Giacomo Barducci di San Marino RTV

Ore 10:15: Il panel "Sinergia territoriale per la promozione turistica" vedrà in dialogo Federico Pedini Amati, l’On. Gianluca Caramanna, Consigliere del Ministro del Turismo, e Alessandra Priante, Presidente ENIT.

Ore 10:30: "La comunicazione turistica: sviluppi e modelli" sarà il tema al centro del dibattito tra Elide Giordani, Segretario Generale Ordine dei Giornalisti di Bologna, Barbara Francioni, Prof.ssa di Marketing all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Osvaldo Bevilacqua, giornalista e conduttore TV, e Andrea Landini, Sales Marketing Director Publitalia ’80 / Gruppo Mediaset.

Ore 11:00: Lectio Magistralis di rilievo con il Prof. Bernard Cova della KEDGE Business School (Marsiglia) e Università Bocconi (Milano), che affronterà il tema della "Decelerazione e disconnessione come direzioni future per il marketing dell’esperienza spirituale".

Ore 11:20: Interverrà il Ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè per un alto saluto istituzionale a sostegno della collaborazione Italia-San Marino in materia turistica.

Ore 11:30: Il dialogo su "Film Tourism e Produzioni TV: Valori e Opportunità" vedrà la partecipazione di Marco Zela, Head of Communication - Corporate RAI, Niki Argento, Film Tourism Influencer e Creator, e Fabrizio Raggi, Attore e Responsabile per San Marino Film Tourism.

Ore 12:15: Spazio a "Investimenti e Rigenerazione Urbana a fini turistici", un dialogo con Roberta Frisoni, Assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Pablo Díaz-Rato Corchado, UN Tourism Senior Project Specialist - Innovation, Education, Investments, Michela Marzoli, Marketing and Communications Director, Club del Sole, Davide Ponzini, Professore di Urban Planning al Politecnico di Milano, e Andrea Falzaresi del Club Family Hotel / Le Conchiglie Riccione.

Ore 12:55: Un'intervista approfondita a Eduardo Santander, CEO della European Travel Commission, condotta da Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore, illustrerà la visione europea sul turismo sostenibile, la digitalizzazione e la promozione internazionale.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha così delineato la portata dell'iniziativa: "Il 'NEXT – Tourism Innovation Forum' rappresenta per San Marino un'occasione strategica per rafforzare la nostra posizione nel dialogo globale sul futuro del turismo. La Repubblica si propone come catalizzatore di idee, un luogo dove l'incontro tra eccellenze del settore e visioni avanguardistiche può forgiare le risposte e le strategie indispensabili per guidare il comparto verso modelli sempre più sostenibili, inclusivi e competitivi. La qualificata presenza di relatori di fama internazionale e la solida rete di partnership istituzionali confermano la determinazione di San Marino di essere un attore propositivo in questo processo di trasformazione, anticipando le tendenze e delineando il turismo di domani."

Ulteriori info al seguente link: https://NEXTtourism.eventbrite.com. L'evento accrediterà come aggiornamento per l'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna e vedrà un ampio coinvolgimento di media partner nazionali, stampa di settore e testate turistiche digitali.

Segreteria di Stato per il Turismo