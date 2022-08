Tra un mese ritorna Tuttavia…che Spettacolo! la Mototerapia a San Marino

Fervono i preparativi per lo speciale Evento all'insegna dell'inclusione e del divertimento, dedicato alla memoria di Maurizio Taddei e che va oltre le emozioni per quanto ricco di significato.

Un ritorno che prevede tante sorprese, riflessioni e solidarietà. Anche quest’anno sarà con noi, fra gli altri, Vanni Oddera campione di motocross freestyle, il quale pensando di poter donare la propria passione a beneficio dei ragazzi più vulnerabili, ha inventato nel 2009 la Mototerapia portandola addirittura all’interno dei reparti di diversi Ospedali in Italia e non solo.

E’ con grande soddisfazione che riproponiamo questa manifestazione aperta a tutti, soprattutto ai più piccoli e alle loro famiglie, per far provare loro esperienze ed emozioni uniche, assieme a ragazzi con disabilità, giovani e adulti, salendo in moto, minimoto, quad, go kart, auto da rally, aerei e persino a bordo di una mongolfiera.

Ma c’è anche dell’altro: considerato il momento di difficoltà che il mondo sta attraversando a causa di tanti fattori e le guerre in primis tra questi, abbiamo previsto alcuni momenti per riflettere sull’importanza della Pace e dei Diritti, dato che la mancanza di un elemento compromette l’esistenza dell’altro.

Infine, come sempre, punteremo i fari sulla Solidarietà, destinando i proventi derivanti dalle libere offerte alla Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, che svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti con disabilità, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati, e ai bambini con disabilità assistiti dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino.

Nel ringraziare sin da ora le Istituzioni, gli Sponsor e tutti coloro che a vario titolo ci sostengono e ci danno una mano, Vi aspettiamo tutti per rivivere un qualcosa di indimenticabile.

Il Programma costantemente aggiornato è disponibile sul sito www.attiva-mente.info , per ulteriori informazioni contattaci scrivendo a mototerapiarsm@gmail.com o su Whatsapp al 337 1010500

Comunicato stampa

Attiva-Mente