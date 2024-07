Tracce poetiche in luoghi desueti: Figurini

Continua la rassegna TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI, mercoledì 31 luglio alle ore 21,00, sotto la Torre dell’orologio del Castello di Serravalle con lo spettacolo comico-teatrale-musicale FIGURINI del gruppo Bandakadabra. Bandakadabra è un’estrosa formazione di fiati e percussioni, ha la capacità di unire l’energia delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta, la precisione sonora delle grandi orchestre, con interventi comici, improvvisazione e ritmi irresistibili, in un rimando continuo con gli spettatori. FIGURINI è un susseguirsi di immagini musicali, piccoli atti unici legati dal meccanismo dell’associazione mentale e delle citazioni; un riferimento alle atmosfere western stile Morricone si trasforma in un brano dei Beatles, che a sua volta diventa un omaggio ai classici della musica anni ’60 che si tramuta in un omaggio a Gershwin fino a diventare l'occasione per riflettere ironicamente sulla “tossicità” degli smartphone e sulla sfortunata vita amorosa dei musicisti di “insuccesso”…tutto è sempre qualcos’altro. Gli strumenti suonano, ma sono anche oggetti di scena: perché la musica della Bandakadabra non è solo da ascoltare, ma soprattutto da vedere. Nata a Torino, la Bandakadabra vanta una frenetica attività live che l'ha portata a esibirsi in tutta Europa e a guadagnarsi una crescente attenzione da parte degli appassionati. Dal Paleo Festival a Suoni delle Dolomiti, passando per Jazz sous les pommiers, il Premio Tenco, il Festival della Mente e Musicultura, in pochi anni la Banda ha collezionato più di quattrocento repliche, tra rassegne teatrali e musicali, festival di strada ed eventi privati, affermandosi come una realtà unica nel suo genere. Di rilievo anche il livello degli artisti con cui il gruppo ha diviso il palco: Vinicio Capossela, Goran Bregovic e più recentemente Malika Ayane, Willie Peyote e Samuel cantautore e voce dei Subsonica con il quale hanno collaborato in numerosi progetti. Ingresso € 5,00 - Posti sono limitati, si consiglia la prenotazione a Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel. 0549 882452. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella Sala Polivalente Auditorium Little Tony a Serravalle Info: www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram