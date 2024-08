“Tracce poetiche in luoghi desueti” il concerto di Bobo Rondelli tratto dal suo nuovo album Storie Assurde

Per l’ultimo appuntamento di TRACCE POETICHE IN LUOGHI DESUETI martedì 27 agosto, alle ore 21.00 nell’area verde della Sala Polivalente di Murata del Castello di Città si esibirà Bobo Rondelli in Storie assurde accompagnato dai chitarristi Luca Giacomelli e Luca Pirozzi, due pilastri della pluripremiata band Musica da Ripostiglio. Bobo Rondelli in tour porta sul palco Storie assurde - titolo del suo ultimo disco uscito a metà giugno – che comprende tutte le sue canzoni più iconiche, le più scanzonate, tutte quelle canzoni che hanno fatto morire dal ridere durante i suoi concerti, alcune erano finite nei dischi mentre altre non sono mai state incise su nastro. Prendete la canzone d’autore e mischiatela con lo swing, immaginate un tono irriverente, dove l’ironia racconta un mondo di vizi e maldicenze, oltraggi e trasgressioni, con un realismo che sconfessa l’adesione ipocrita a certi valori solo sventolati. Sarà un viaggio alla riscoperta del lato più giocoso e scanzonato di Bobo Rondelli, pronto a non prendersi troppo sul serio e a rispolverare alcuni dei suoi “ciuchi di battaglia” rivisitati in chiave pop-swing e per questa occasione speciale sarà accompagnato dai chitarristi Luca Giacomelli e Luca Pirozzi, membri della band Musica da Ripostiglio che non solo hanno registrato tutto l’album con lui ma ne hanno anche curato gli arrangiamenti sotto la mano sapiente di Davide Fatemi. Bobo Rondelli, cantautore livornese, ha un percorso unico e inimitabile, fatto di musica e parole, teatro e cinema, ha lavorato con il regista Paolo Virzì che lo ha reso protagonista nel documentario (uscito nel 2009) L’uomo che aveva picchiato la testa e gli ha dato una parte nel film La prima cosa bella del 2010. Al 2019, invece, risale l’uscita di Cos’hai da guardare, il romanzo autobiografico di Bobo Rondelli, che torna sui palchi con un nuovo album, a tre anni di distanza dal precedente Cuore libero. Bobo ha pubblicato tanti dischi ma soprattutto può vantare centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze più sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e in osterie dimenticate. Spinto da sempre a dare tutto al suo pubblico, a sviscerare le sue emozioni senza filtri, è considerato dal pubblico, critica e colleghi uno dei più importanti cantautori del nostro tempo.

Ingresso € 5,00 - Posti limitati, si consiglia la prenotazione a Istituti Culturali: info.istituticulturali@pa.sm tel. 0549 882452.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Titano.

Info: www.sanmarinoteatro.sm oppure Facebook e Instagram.