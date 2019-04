Track&Field San Marino - Giro del Monte 2019: aperte le iscrizioni on-line!

Ha scelto non a caso il Bar Giulietti, il luogo dove tutto nacque per una scommessa nel lontano 1971, la Track&Field San Marino per annunciare l’apertura delle iscrizioni all’edizione 2019 del Giro del Monte, in programma sabato 25 maggio. Una data che arriva con una settimana di ritardo rispetto al weekend tradizionale, per non accavallarsi con l’organizzazione della tappa del Giro d’Italia, con arrivo proprio in Piazzale Lo Stradone. “Questo ci consentirà di godere ancora più a pieno della splendida luce del tramonto”, ha spiegato il presidente della Track&Field Samuele Guiducci, che ha puntato sulla bellezza e sull’unicità del panorama offerto dalla competizione. “E’ un giro intorno al Patrimonio Unesco – ha fatto notare -; l’occasione per godersi il monte da tutti i suoi punti di vista, alcuni dei quali veramente suggestivi, su un percorso che solitamente, senza questo tipo di organizzazione, sarebbe difficilmente percorribile in sicurezza”. Confermato l’inserimento all’interno della settimana della Wellness Week, in programma fino a domenica 26 maggio. “Un circuito – ha spiegato Guiducci -, che ci consente di avere visibilità in tutta Italia. E’ grazie a questa visibilità che, di anno in anno, riusciamo ad incrementare la partecipazione, con iscrizioni che giungono non solo dai territori limitrofi, ma anche da tutta Italia”. “Una manifestazione –ha spiegato il Segretario di Stato al Turismo e Territorio Augusto Michelotti -, che sta raggiungendo delle dimensioni che vanno sempre più al di là dell’evento di Paese, caratteristica iniziale dell’evento, anche se il legame con la comunità è ancora forte. E’ una manifestazione che ci ricorda la San Marino che era, la San Marino che è e, ci auguriamo, la San Marino che sarà. E’ un evento al quale tutti dovrebbero partecipare perché, al di là del lato competitivo, nasce dalla voglia di stare insieme”. Al fianco della Track&Field nell’organizzazione, la Giunta di San Marino Città e la Giunta di Borgo Maggiore, partner fondamentali per la riuscita dell’evento. “Siamo contenti di patrocinare e sostenere questo evento – ha spiegato il membro di Giunta Federica Bizzocchi -, una manifestazione che, siamo sicuri, prenderà sempre più piede. È una gara spettacolare, sia dal punto paesaggistico che storico”. Sarà una vera e propria giornata di festa, quella di sabato 25 maggio, che si animerà già dal pomeriggio con l’intrattenimento musicale in Piazzale Lo Stradone, Piazza Sant’Agata e Piazzale Calcigni, le gare giovanili, in collaborazione con le Scuole, e quelle che vedranno coinvolti gli atleti di Special Olympics San Marino. Intorno alle 17 si inizierà a fare sul serio, con l’arrivo degli atleti. Due ore dopo, come detto, lo start della gara, che si snoderà sull’abituale tracciato che dallo Stradone arriva a Murata, per poi passare lungo la Sottomontana e risalire da Borgo Maggiore. Confermate, accanto alla gara competitiva, anche la manifestazione non competitiva e la Corporate Run, gara per squadre amatoriali di amici o colleghi. Confermato il premio, messo in palio dall’Associazione Porta del Paese, per i concorrenti che si parteciperanno vestiti nella maniera più originale. Seguiranno le premiazioni e la cena wellness sotto le stelle, grazie alla collaborazione con lo Chef Sartini. Poi l’intrattenimento musicale dal vivo e il DJ set, al quale parteciperanno anche gli studenti dell’Università di San Marino: per la prima volta, infatti, all’evento sportivo seguirà con la Notte Bianca UNIRSM. In chiusura, Samuele Guiducci ha ricordato che è già possibile iscriversi on-line sul rinnovato sito web www.tfsanmarino.com e ha invitato a farlo con anticipo, in modo da agevolare l’organizzazione. “Negli ultimi anni abbiamo raggiunto livelli di partecipazione veramente importanti – ha concluso –; l’iscrizione preventiva ci permette di garantire, a livello organizzativo, un migliore servizio per tutti”.

Comunicato stampa

Track&Field San Marino