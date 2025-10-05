Tradizionale Festa di San Donnino e 49 edizione Sagra d'autunno

L’autunno è arrivato e con lui uno degli appuntamenti più attesi di San Marino: la 49ª edizione della tradizionale “Sagra d’autunno” di Casole.

Appuntamento venerdì 10 ottobre, sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025 in Via S. Donino - Piazzetta 9 Ottobre. Tre giorni di buon cibo, musica e divertimento per tutta la famiglia! Dalle castagne appena tostate alle specialità tipiche locali… ce n’è per tutti i gusti! Se ami i sapori dell’autunno e l’atmosfera delle feste di paese, questo è l’evento che non puoi perdere!

PROGRAMMA DELLA SAGRA

Venerdì 10 Ottobre 19.45 Tutta la dance più bella dagli anni 79 ad oggi con Luigi Del Bianco di Radio Sabbia. animazione e vocalist Marchino Chumbao

Sabato 11 ottobre ore 20.00 Grande cena sotto il tendone: Menù pesce: antipasto di pesce – strozzapreti con pesce – secondo (acqua inclusa- escluse altre bevande) €. 25.00 In alternativa Hamburger – Patatine – bibita €. 10.00 Prenotare entro l’8 Ottobre al 335.7342919 Carla – 335.348564 Stefano Oppure piadine. Intrattenimento musicale di Elisa.

Domenica 12 ottobre – Pomeriggio e Sera Musica e Ballo con l’Orchestra David Pacini Ore 19.30 Grande Spettacolo del Gruppo Rimini Dance Company. Tavoli al Coperto con primi piatti (Strozzapreti o Tortellini al Ragù) – Piade – Hamburger – Patatine. Stand con i frutti e dolci dell’Autunno, Castagne - Pesca – Ruota

