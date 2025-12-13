Tradizione, condivisione, solidarietà: torna la lotteria di Natale di Banca di San Marino

Banca di San Marino rinnova una delle sue tradizioni più sentite: la Lotteria di Natale, iniziativa benefica che da anni unisce spirito festivo e impegno verso la comunità. L’edizione 2025 conferma la volontà dell’Istituto di sostenere realtà locali impegnate nel sociale, destinando il ricavato all’Associazione Sclerosi Multipla San Marino, punto di riferimento fondamentale per i cittadini colpiti dalla malattia e per le loro famiglie. “L’Associazione nasce nel 1989 - ricorda la dott.ssa Susanna Guttmann, Direttore dell’Unità di Neurologia dell’ISS e Presidente dell’Associazione - da pazienti e dalle loro famiglie, per poter avere un supporto ulteriore rispetto all’approccio sanitario. ASSM offre tanto ai propri membri, sia dal punto di vista del supporto alla malattia, con attività di fisioterapia, riabilitazione e supporto fisico, sia attraverso l’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e di autofinanziamento per promuovere la ricerca e la formazione del personale sanitario”. I biglietti della Lotteria sono già disponibili in tutte le otto filiali e online sul sito della Banca di San Marino, e potranno essere acquistati fino al 22 dicembre. La Lotteria è aperta a tutti, residenti e non, e come sempre è previsto un biglietto omaggio per i Clienti e per gli Azionisti della Banca. L’estrazione dei numeri vincenti avverrà il 24 dicembre alle ore 21:00: l’elenco completo sarà pubblicato sul sito e sui canali social di Banca di San Marino. Il montepremi complessivo ammonta a 5.000 euro, suddiviso in otto premi – primo premio da 2.000 euro – pensati per rendere ancora più speciale il periodo natalizio dei fortunati vincitori. Banca di San Marino invita la cittadinanza a partecipare numerosa a questa iniziativa che, oltre a offrire l’opportunità di vincere premi, contribuisce in modo concreto a sostenere una causa importante per l’intera comunità sammarinese. Per ulteriori informazioni: www.bsm.sm

