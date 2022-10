Tragedia in A4, la vicinanza di Libera alla città di Riccione

Gli aderenti di Libera esprimono la loro vicinanza alla città di Riccione così duramente colpita dalla tragedia in cui hanno perso la vita sette dei suoi cittadini. Un dolore forte per i ragazzi che confidavano di vivere una trasferta piena di opportunità, possibile grazie alla loro comunità 'Cuore 21', che ha arricchito la loro vita con programmi di inclusione e vita indipendente. Un dolore altrettanto forte per la perdita di Massimo, una persona eccezionale, che ha dedicato la sua vita agli altri sia nella politica che nel volontariato. "Condividere - ha detto Massimo - non è mai facile ma porta risultati straordinari in primo luogo a noi stessi". Gli aderenti di Libera si stringono nel cordoglio alla moglie Patrizia e a tutti i familiari ed amici. Un abbraccio a Giovanni Morganti e Ines Tomassoni aderenti di Libera, amici intimi di Massimo e riccionesi capaci di dare tanto alla loro città e alla Repubblica di San Marino.

c.s. Libera

