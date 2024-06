Tralicci elettrici, messa in sicurezza e interramento a Cailungo, UCS: "Saremo vigili"

Tralicci elettrici, messa in sicurezza e interramento a Cailungo, UCS: "Saremo vigili".

Dopo anni e anni di attesa è finalmente arrivata la notizia che in tanti aspettavano: le trattative con il gruppo Terna per i tralicci sarebbero state riavviate. È stato affermato, nell’ambito di una conferenza stampa svoltasi la scorsa settimana. La speranza è che subito dopo l’insediamento del nuovo Governo si dia seguito a quanto affermato e si proceda con l’interramento dei tralicci nella zona di Cailungo, gli unici rimasti, o quasi, in tutta la Repubblica. Rilievi anche recenti avrebbero purtroppo certificato il superamento dei limiti stabiliti per le onde elettromagnetiche, ciò ha comprensibilmente amplificato le ansie di chi vive nelle zone interessate dalla presenza delle antenne. Del resto, i valori di inquinamento elettromagnetico fuori parametro stanno assillando da troppo tempo i proprietari degli immobili nei pressi dei quali sono state realizzate le antenne. Negli anni le tante persone, anche giovani, che si sono ammalate gravemente e i loro cari non hanno potuto fare a meno di chiedersi se i problemi di salute fossero sorti a causa proprio di quei valori elevati. Con la salute delle persone certo non si può scherzare e dunque sapere che si darà seguito al progetto di interramento, ha contribuito a dissipare tantissime ombre e preoccupazioni. Nel corso di questi anni a parte problemi tecnici che ora sembrerebbero superati, non vi è stata forza politica che non si sia dichiarata favorevole alla messa in sicurezza della zona dove sorgono i tralicci. Come UCS plaudiamo ad ogni azione compiuta nel solco della tutela della salute dei cittadini che evidentemente non sono al riparo quando l’inquinamento elettromagnetico supera i limiti stabiliti dalla legge. Nostro compito è quello di mantenere i fari accesi su un argomento che tocca corde tanto sensibili. L’augurio, dunque, è che il progetto di interramento non trovi ulteriori ostacoli e che sia tra le priorità del prossimo governo.

c.s. Unione Consumatori Sammarinesi

